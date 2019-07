Torra fa una crida al món empresarial a exigir inversions en infraestructures i a denunciar el dèficit fiscal

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida al món empresarial reunit en el Consell Català de l'Empresa perquè denunciïn els incompliments "sistemàtics" en inversió de l'Estat a Catalunya. "Només demanaria als empresaris que reclamin les infraestructures que el país es mereix, que lluitin perquè el dèficit fiscal no sigui el que patim", ha demanat Torra davant de representants de sindicats i patronals que supervisen el compliment del Pacte Nacional de la Indústria. En concret, el president s'ha referit al corredor del mediterrani i ha recordat que aquests "greuges" afecten a tot el teixit productiu i a la competitivitat de les empreses "hi hagi qui hi hagi al seu davant". "Ens afecta a tots, pensem el que pensem", ha reblat Torra.

En una intervenció oberta als mitjans després de dues hores de reunió a porta tancada, el cap de l'Executiu ha dit que tenia una "llista de dues pàgines" d'incompliments de l'Estat però s'ha limitat a anomenar els esmentats i a demanar als representants empresarials que tinguin "molt present els greuges que pateix el territori". Tot plegat, ha insistit, "afecta la competitivitat de les empreses, hi hagi qui hi hagi al seu davant".

Per això, s'ha dirigit específicament als empresaris per demanar-los que actuïn en benefici de tots els catalans. "Si a l'empresa catalana li van bé les coses, a Catalunya li aniran bé", ha afirmat.

A més d'expressar aquestes queixes, el president ha clos la trobada amb una reivindicació de la bona salut de l'economia catalana després dels estralls de la crisi, reiterant les bones perspectives de creixement del Producte Interior Brut (PIB) i apuntant a una possible baixada de l'atur per sota del 10% el 2020.

"Malgrat les enormes dificultats que tenim com a país –i que tindrem sempre a les espatlles fins que no normalitzen de manera democràtica una situació anormal amb presos i exiliats– l'economia catalana se'n surt i el país tira endavant", ha valorat.

A més, ha destacat que el Govern està desplegant polítiques en "tots els àmbits" i ha posat com a exemple el Pacte Nacional per a la Indústria, que ha arribat a l'equador de la seva aplicació amb una execució pressupostària de gairebé el 87%. Una estructura programàtica que, segons ha dit, ha d'agilitzar el creixement del món de l'empresa. "Només creant riquesa serem capaços de redistribuir-la allà on més ho necessiten", ha afirmat

El president ha enumerat els reptes als quals s'enfronten els actors econòmics i ha reconegut que la Generalitat és una institució "massa burocratitzada" i per això s'ha compromès a accelerar el procés normatiu de finestreta única o la llei d'impuls de l'activitat econòmica en l'entorn digital.

A més s'ha mostrat orgullós del fet que la indústria representi més del 20% del PIB, un dels objectius marcats per les institucions europees; de l'impuls del sector tecnològic i de l'atracció d'inversions estrangeres, que ha augmentat durant tres anys consecutius.

A més, Torra ha demanat als empresaris que comencin a veure "una Catalunya en positiu" i que ell està "obsessionat a traslladar" aquest missatge. Per aquest motiu, ha demanat que els ajudin a formar una economia orientada al coneixement, a la inversió, "a mirar a llarg termini i a alçar la vista". "Amb el 0,1% de la població mundial, els catalans aporten el 3,7% de la producció científica d'Europa i l'1,05% de la producció científica de tot el món", ha volgut recordar.