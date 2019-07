La jornada de vaga convocada a Renfe provoca la cancel·lació de 320 trens

La jornada de vaga convocada per CCOO a Renfe va provocar la cancel·lació de 320 trens, que no es van incloure en serveis mínims. La seva supressió va afectar milers de passatgers, que van haver de ser reubicats en un altre tren, retornar el bitllet o canviar-lo per viatjar en una altra data.

La companyia ferroviària va comptabilitzar 33.000 devolucions de bitllets al llarg de la jornada, xifra un 37,5% superior a la que registra diàriament i per diferents causes. La convocatòria de vaga va ser secundada per 396 treballadors de la companyia ferroviària en el conjunt de la jornada, el 6,26% del total de 6.324 empleats que podien sumar-se a l'atur perquè no estaven inclosos en serveis mínims ni de vacances, segons van informar a Europa Press en fonts de l'operadora. CCOO elevar el seguiment al 70%. Renfe i CCOO van coincidir que la jornada es va desenvolupar amb normalitat, amb estricte compliment dels serveis mínims.