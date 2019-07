El preu mitjà de l'habitatge de lloguer puja el 2,8% a Espanya durant el segon trimestre del 2019

El preu mitjà del metre quadrat de l'habitatge de lloguer es va situar en 11 euros mensuals en el segon trimestre de l'any, fet que suposa un increment del 2,8% en comparació del mateix trimestre de l'any anterior, segons dades publicades pel portal immobiliari Idealista. Totes les comunitats autònomes van registrar increments en els preus dels seus lloguers durant el segon trimestre, i destaquen els avenços de Múrcia (+9,2), Balears (+ 9%), Navarra (+ 6,6%), Castella i Lleó (+ 5,9%) i La Rioja (+ 5,4%). Els menors augments corresponen a Madrid (+ 1,9%) i Astúries i el País Basc (+ 2% en els dos casos).

Entre les comunitats més cares per llogar un habitatge hi ha Madrid i Catalunya, amb un preu mitjà per metre quadrat de 14,8 euros i de 14,3 euros, respectivament. Per contra, les comunitats més barates són Extremadura (5,2 euros per metre quadrat), Castella-la Manxa (5,3 euros) i la Rioja (6,2 euros).

Pel cap d'estudis d'idealista, Fernando Encinar, les dades confirmen que el mercat del lloguer «ha arribat per quedar-se». «La demanda és molt alta i continua a l'alça, especialment en els grans mercats que són motor d'ocupació o destinacions turístiques», va afegir.

Encinar creu que per contenir els preus en aquest escenari de demanda creixent són necessàries polítiques que afavoreixin un nou producte en el mercat.