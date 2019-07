Deporvillage manté el ritme de creixement cap als 60 milions

L'e-commerce esportiu manresà Deporvillage ha tancat el primer semestre de l'any amb un ritme de negoci que li permet mantenir la previsió de superar enguany els 60 milions de facturació, segons dades facilitades per l'empresa. El llançament de les seves marques pròpies Finisseur i DPV, l'augment de les vendes en canal mòbil, i la seva obertura al mercat mundial estan sent les claus per al reeixit creixement de la companyia, segons expliquen fonts de Deporvillage.

Considerada la botiga online esportiva que més creix d'Europa per l'última llista FT1000 del Financial Times, Deporvillage va aconseguir la rendibilitat gràcies als 45 milions facturats el 2018, vuit anys després del seu naixement.

Des de l'inici de l'any, l'empresa ja està prop del 30% de creixement respecte a aquesta xifra, manté els beneficis i exerceix el lideratge en les seves categories de ciclisme i outdoor, la unió de les quals representa més del 70% de les vendes de Deporvillage. Amb webs específiques per a Espanya, França, Itàlia i Portugal, la plataforma va començar a operar a tot el món durant l'any passat, i s'han sumat Gran Bretanya i Alemanya a la seva llista de països amb més trànsit.

Durant aquest període, a més, Deporvillage ha llançat les seves primeres dues marques pròpies, Finisseur i DPV, especialitzades en roba i complements ciclistes, que s'han incorporat al catàleg de més de 60.000 productes que l'empresa ofereix als seus prop de 400.000 clients, i que registren xifres de 4.000.000 de visites a la web en un sol mes.

Segons fonts de l'empresa, han augmentat les vendes a través del canal mòbil, amb un creixement superior al 30% en els països en els quals opera. Les previsions de la companyia manresana són, per a aquest any, «clarament positives, amb l'objectiu de superar els 60 milions d'euros de facturació», insisteixen a l'empresa.