ICL doblarà la quantitat de mineral transportat en tren, fins als dos milions de tones l'any

ICL Iberia i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han signat un nou conveni per augmentar el nombre de trens que transporten la potassa i la sal des de les mines del Bages fins el Port de Barcelona. L'acord té una vigència de 30 anys i permetrà doblar la quantitat de mineral que l'empresa trasllada al port en tren, arribant a uns dos milions de tones cada any.

Amb aquest compromís, segons fonts de la companyia, es passaran dels 3 trens diaris amb 21 vagons que circulen 5 dies a la setmana actualment, a 4 trens diaris de 21 vagons amb circulació els 7 dies de la setmana. Aquesta nova freqüència de trens, avança la companyia,es posarà en marxa tant aviat com estigui inaugurada la nova terminal que ICL està construint al port de Barcelona.

Aquesta nova terminal i les obres logístiques que s'estan portant a terme a Súria, «faran més eficient la càrrega i descàrrega del material tant en origen com en destí», asseguren fonts d'ICL.

L'empresa preveu que el 2021 el transport es faci amb 4 trens diaris de 24 vagons i gradualment es vagi augmentant fins arribar a 7 trens diaris de 24 vagons cada un, fent encara més eficient i sostenible l'activitat.

L'increment del transport en ferrocarril, juntament amb la posada en marxa de la rampa, «són una mostra més del compromís global d'ICL i FGC amb el medi ambient i la descarbonització del transport», asseguren fonts de l'empresa minera. «I en aquest cas s'integra un àmbit clau i estratègic com és la logística, dins la millora de la sostenibilitat», afegeixen. Aquest acord en l'increment de nombre de combois de mercaderia fins el Port comportarà una reducció inicial d'uns 86.000 vehicles anuals per carretera, «amb la corresponent disminució de les emissions en CO?, a més de contribuir a l'augment de seguretat viària», recalca ICL.

El Conseller Delegat d'ICL Iberia, Carles Aleman, destaca que «aquest és un acord estratègic per a la companyia ja que ens permetrà incrementar de manera eficient i àgil la quantitat dels nostres productes que transportem en ferrocarril fins el Port de Barcelona». «I a més, ho farem de manera plenament respectuosa amb la sostenibilitat ja que ens permetrà disminuir la circulació de vehicles per carretera així com la corresponent disminució d'emissions de diòxid de carboni», conclou Aleman.