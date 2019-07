La bagenca Ingimec trasllada les seves instal·lacions a Sant Fruitós

L'empresa bagenca d'enginyeria Ingimec ha guanyat el concurs per adjudicar-se quatre parcel·les al polígon industrial Berga I de Sant Fruitós de Bages per traslladar-hi les seves instal·lacions, que actualment estan ubicades al polígon dels Dolors de Manresa. L'empresa ha adquirit les parcel·les per 237.300 euros, segons ha informat l'Ajuntament de Sant Fruitós.

Ingimec preveu així doblar la seva superfície de treball, que actualment és de 700 metres quadrats (200 d'oficines i 500 de destinats al muntatge). Així, en la nova ubicació, l'empresa preveu destinar 600 metres quadrats a oficines i 1.000 al muntatge. Ingimec, segons explicava ahir a aquest diari el seu gerent, David Torres, preveu estrenar les noves instal·lacions (que s'han de construir des de zero) a final de l'any que ve.

Ingimec és una empresa d'enginyeria especialitzada en la fabricació de maquinària a mida, i ofereix serveis com el disseny i muntatge de màquines i mecanismes especials, a més de reparacions i manteniment de maquinària. L'empresa no fabrica maquinària, però sí que programa, dissenya i finalment munta a les seves instal·lacions les peces subcontractades a altres empreses. La societat va néixer el 2006 al viver d'empreses de Sant Joan de Vilatorrada, d'on es va traslladar a Santpedor i, posteriorment, al polígon manresà dels Dolors. L'empresa, que va començar amb tres treballadors, recorda Torres, «en té avui 32».

«Fa un any que anem malament d'espai i no trobem naus adequades per a la nostra feina, ja que necessitem molt espai per a oficines», explica Torres. La solució ha estat adquirir aquestes quatre parcel·les al subsector 2 del polígon industrial Berga I.

A més, el nou emplaçament inclou una important reserva d'espai, ja que l'empresa podria utilitzar fins a 2.200 metres edificables. «La nostra voluntat és seguir creixent», diu Torres, que explica que Ingimec està consolidant un procés d'internacionalització iniciat fa poc més de dos anys. Avui, l'empresa ja treballa a Mèxic (principalment) i també a Argentina i en alguns països europeus.

Ingimec va facturar el 2018 3,8 milions d'euros i enguany preveu superar els 4 milions. «Tenim productes que permeten que, quan creixes, ho puguis fer de pressa», diu Torres. El sector per al qual treballa majoritàriament Ingimec és el de l'automoció, que suposa el 80% dels seus encàrrecs, «però podem automatitzar qualsevol sector industrial», apunta David Torres, soci fundador de l'empresa juntament amb Jordi Puigcorbé, actualment director tècnic d'Ingimec.

El projecte de creixement també preveu un cert increment de la plantilla. Torres avança que «en dos o tres anys podríem incorporar entre cinc i deu persones més». Avui, dels trenta-dos empleats d'Ingimec, 25 són engi-nyers, apunta Torres. Precisament, per a l'Ajuntament de Sant Fruitós, l'arribada al poble d'Ingimec suposa «un benefici directe per al municipi», ja que l'ampliació, insisteix el consistori, «crearà nous llocs de treball».