La meitat de les persones amb feina a temps parcial a Espanya desitja treballar més hores

La meitat dels ocupats a temps parcial, el 52%, voldria treballar més hores, segons un informe d'Asempleo, que situa la taxa de parcialitat involuntària a Espanya en el 7,7%, la segona més alta d'Europa, darrere de la d'Itàlia (12,1%).

Aquesta taxa només s'ha reduït en 2,7 punts des que va assolir el seu màxim durant la crisi (10,4% en el segon trimestre de 2014), mentre que la taxa d'atur s'ha reduït en 12,2 punts des del seu màxim del 26,9% en el tercer trimestre de 2013.

Durant la recessió econòmica, entre 2007 i 2014, la taxa de parcialitat involuntària va augmentar 6,8 punts en tant que la taxa d'atur es va incrementar en aquest mateix període en 19 punts.

«Això sembla indicar que la taxa de parcialitat és menys volàtil que la taxa d'atur durant els canvis del cicle econòmic. En altres paraules, els empresaris prefereixen optar per la flexibilitat externa, mitjançant la contractació o acomiadament de treballadors, en detriment de la flexibilitat interna (ajustar el nombre d'hores treballades) amb la finalitat de fer front als canvis en la demanda», apunta Asempleo.

La parcialitat involuntària afecta en major mesura dones, joves i treballadors en ocupacions bàsiques. Des del començament de la recuperació econòmica el 2014 fins ara, la incidència de la parcialitat s'ha reduït més en els col·lectius més vulnerables.

Així, segons l'informe, una de cada deu dones (12,8%) està treballant de manera involuntària en una jornada a temps parcial, enfront d'un de cada vint homes (4,2%). A més, el 17,3% dels menors de 25 anys es troben treballant a temps parcial de manera involuntària, enfront del 5,9% dels majors de 55 anys.

L'informe de Asempleo revela, a més, que els treballadors emprats en ocupacions bàsiques tenen una major probabilitat (13,1%) de sofrir parcialitat involuntària que aquells empleats en ocupacions avançades (4,7%).

Per sectors, els treballadors emprats en el sector industrial són els menys exposats a aquest tipus de jornada laboral, mentre que els sectors on la parcialitat involuntària és més habitual són les activitats financeres i serveis científics (9,6%), comerç i hostaleria (10,5%) i altres serveis (22,7%).



Itàlia lidera la parcialitat

Asempleo destaca en el seu informe que la parcialitat involuntària i l'atur estan correlacionats tant a nivell europeu com autonòmic. Països Baixos és el país europeu amb major penetració d'aquest tipus de jornada, perquè un de cada dos holandesos està emprat amb aquesta modalitat, sent la pràctica totalitat de caràcter voluntari.

Itàlia és el país europeu amb la taxa de parcialitat involuntària més elevada (12,1%), seguit d'Espanya (7,7%), França (7,5%) i Grècia (6,4%). Aquests quatre països són, a més, els països amb majors taxes d'atur dins de la UE.

Dins d'Espanya, les comunitats autònomes que més recorren als contractes a temps parcial són també aquelles que presenten majors taxes d'atur. Així, Andalusia i Extremadura presenten els valors més alts tant en termes de parcialitat involuntària (10,7% i 9,67%, respectivament) com de desocupació (23,1% i 23,9%, respectivament).

Per contra, totes les regions situades en el nord-est peninsular obtenen resultats per sota de la mitjana nacional tant en termes de parcialitat involuntària com d'atur.