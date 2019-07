La plantilla d'Alsina Graells inicia tres dies de vaga a partir de l'1 d'agost

Els treballadors de l'empresa de transports Alsina Graells iniciaran aquest dijous una vaga de tres dies, coincidint amb l'inici del període de vacances més intens, per reclamar els complements salarials inclosos en el conveni i la quantitat fixada en concepte de "borsa de vacances". La companyia, que actualment és propietat d'Alsa, està integrada per 150 persones i opera a les comarques del, Berguedà, Solsonès, el Bages, la Vall d'Aran i, especialment, a Lleida i les terres de Ponent, on l'empresa és responsable de prestar servei a les principals línies de transport, tant pel que fa a mantenir les connexions amb la ciutat de Barcelona com entre municipis de la demarcació. També es veuran afectades les línies de transport entre Barcelona i Andorra.

Segons han explicat en un comunicat, fa deu anys els treballadors cobraven dues hores en concepte de "'toma y deje", és a dir, una hora per comprovar que el vehicle es troba en bon estat per circular i una hora per fer-se càrrec de la neteja i el manteniment coincidint amb el final de la jornada. Al 2009, els treballadors van acceptar deixar de cobrar una hora per alleugerir el mal moment econòmic de l'empresa, una condició que es va anar renovant any a any fins que la plantilla va demanar al 2018 tornar a les condicions originals i l'empresa va respondre amb un requeriment per deixar de retribuir aquesta quantitat.

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha establert un serveis mínims mentre duri la vaga que inclouen el 40% dels trajectes previstos durant les hores punta i un 20% per a les hores vall, a banda d'un 33% dels que haurien de tenir lloc la jornada del dissabte dia 3 d'agost.