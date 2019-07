El Departament de Treball vetllarà per garantir els drets laborals dels treballadors de Nostrum. Així ho ha assegurat el seu secretari, Josep Ginesta, qui ha afegit que el Govern encara no ha rebut la proposta d'ERO de l'empresa i, per tant, encara no ha pogut fer una aproximació al conflicte.

Nostrum va anunciar la setmana passada que té previst tancar les seves cuines centrals, a Sant Vicenç de Castellet, al Bages, i acomiadarà els treballadors de les instal·lacions mitjançant un ERO.

L'empresa, que es troba en procés concursal des del març, ha anunciat una aliança estratègica amb Masia Artesana perquè s'encarregui d'elaborar els productes comercialitzats amb la marca Nostrum.