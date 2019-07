Metrovacesa ven a Sanitas una promoció d'un centenar d'habitatges a Manresa

Metrovacesa ha signat un acord amb Sanitas per vendre-li una promoció clau en mà a Manresa d'uns cent habitatges que es convertirà en una residència per a gent grant, segons la immobiliària. Es tracta del segon projecte d'aquest tipus que tanca la promotora immobiliària participada per Santander i BBVA.

Quant a la promoció venuda a Sanitas, es convertirà en una residència per a la tercera edat, amb capacitat de 195 places, distribuïdes en 170 habitacions, equivalents a 98 habitatges. Metrovacesa calcula que el primer trimestre del 2022 estigui a punt el projecte amb el qual la companyia aprofundeix en la venda de promocions completes d'habitatges a grans inversors més enllà del detall, venent pisos a particulars. La companyia no descarta noves compravendes similars, atès que ja ha identificat projectes concrets dins de la seva cartera de promocions que considera «adequats» per vendre'ls a inversors professionals.