Galam Iberia trasllada les seves instal·lacions a Sant Fruitós

Aquesta setmana han començat les obres de construcció d'una nova nau de 2.000 metres quadrats al polígon de Santa Anna de Sant Fruitós de Bages, on es traslladarà la planta al sud d'Europa de l'empresa especialitzada en fabricació d'edulcorants líquids Galam Iberia. Actualment la multinacional israeliana té instal·lada la seva filial espanyola a Vic i és previst que comenci a operar a Sant Fruitós al començament de l'any que ve, segons confirmava ahir a aquest diari el seu director general, Jordi Balcells.

Galam Iberia s'ubicarà en dos terrenys del polígon, un de 1.000 metres quadrats, on ja hi ha construïda una nau i que s'utilitzarà per a oficines i magatzem, i un altre de 1.000 metres més on s'està construint la fàbrica. El trasllat de les instal·lacions suposarà per a l'empresa –que no serà l'encarregada de construir la nova nau– 1,5 milions d'euros, segons avança Balcells.

Amb les noves instal·lacions, la multinacional es garanteix doblar la seva superfície de treball i també les condicions per estrenar una nova línia de producció destinada a les fibres prebiòtiques, apunta Balcells. «Les instal·lacions de Vic ja ens havien quedat antigues i petites, i si volíem fer una nova línia no podíem invertir allà. Calia trobar una nova ubicació», explica Balcells, que assegura que Sant Fruitós ofereix «bones comunicacions, una àrea industrial i un ajuntament amb voluntat d'ajudar les empreses».

Galam Iberia té una plantilla de 15 treballadors, que ja ha ampliat en tres més arran del seu imminent trasllat a Sant Fruitós. L'empresa va facturar l'any passat 12 milions d'euros, amb un creixement del 12% que enguany Balcells preveu que sigui del 22%. En conjunt, el grup multinacional israelià va facturar en l'últim exercici 500 milions d'euros.

Galam Iberia treballa especialment per al mercat espanyol, però també exporta els seus productes (destinats al sector de l'alimentació humana i de mascotes) a tota la regió sudeuropea (França, Itàlia i Portugal). La planta de Vic, i a partir de l'any que ve de Sant Fruitós, és l'única de la multinacional en aquesta regió del continent, en el qual té una altra fàbrica a Alemanya.

Segons avança l'empresa, amb la nova línia de producció que incorporen amb el seu trasllat a Sant Fruitós de Bages, tan sols hi haurà dues empreses al món capaces de produir fibres prebiòtiques d'origen remolatxa.