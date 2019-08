L'atur a la Catalunya Central registra el pitjor mes de juliol des del 2014

La Catalunya Central va tancar el mes de juliol amb un total de 24.876 aturats registrats, el 0,4% més que el juny. Aquesta dada situa aquest juliol com el pitjor setè mes de l'any des del 2014, quan l'atur es va incrementar el 0,31% des del punt de vista intermensual. La resta de juliols des d'aleshores, el nombre d'aturats registrats havia experimentat descensos, tret de l'any passat, quan es va registrar un lleuger increment del 0,14%.

D'aquesta manera, l'atur torna a créixer al conjunt del territori central després de cinc mesos consecutius de descensos.

Amb tot, en termes interanuals, el nombre d'aturats manté la seva tònica descendent, tot i que és només del 3,15%. En algunes comarques, però, es consolida una lleugera tendència a l'alça, com el cas de la Cerdanya on, d'un any per l'altre, l'atur ha crescut el 2,57%.

En totes les comarques l'atur va créixer el juliol respecte del juny, tret del Baix Llobregat Nord, que va experimentar una caiguda del 0,57%; la Cerdanya, amb una àmplia davallada entre mesos del 8,06%; i el Moianès, que va caure el 3,33%.

Quant a la taxa d'atur, corresponent al mes de juny, es manté encara per sobre dels dos dígits a l'Anoia (12,33%) i al Bages (11,07%), mentre que la Cerdanya presenta el registre més baix del territori, amb el 5,41%. A l'Alt Urgell, la taxa és del 9,11%; al Berguedà, del 9,73%; al Solsonès, del 6,58%; i al Moianès, del 7,88%. Només a la Cerdanya la taxa ha crescut el juny (set centèsimes) en relació a l'anterior registre disponible, corresponent al mes de març, segons les dades facilitades pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies.



L'atur a Catalunya i a Espanya

Al conjunt de Catalunya, l'atur va pujar en 1.558 persones el mes de juliol, cosa que va situar el nombre de desocupats a la comunitat en 358.830. Segons dades del ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, en l'últim any el nombre d'aturats ha descendit a Catalunya en 10.294 persones. Del total d'aturats registrats al mes de juliol a Catalunya, 150.618 són homes i 208.212, dones.

El nombre més gran d'aturats es troba en el sector serveis, amb 255.228 persones, seguit de la indústria (40.737), de la construcció (29.862) i de l'agricultura (7.148), mentre que 25.855 són persones sense ocupació anterior.

Al juliol, es van fer a Catalunya 353.126 contractes, un 15,65% més que el mes de juny, dels quals 39.339 van ser indefinits i 313.787, temporals.

Al conjunt de l'Estat, el nombre d'aturats que s'ha registrat en les oficines dels serveis públics d'ocupació (antic Inem) va baixar en 4.253 aturats (-0,14%), el descens més baix en aquest mes des del 2002, quan va disminuir en 1.111 persones. Després del descens del juliol, el cinquè consecutiu, el volum total d'aturats es va situar en 3.011.433 persones, la xifra més baixa des del novembre del 2008.



Les valoracions

El secretari general de Treball, Josep Ginesta, va alertar que l'augment de l'atur a Catalunya situa el juliol com el «pitjor» de la dècada. Les incerteses polítiques en el marc europeu i espanyol són els dos elements que han condicionat «de manera més rellevant» el mercat laboral català, va explicar en roda de premsa per valorar les dades. La taxa de reducció interanual que registra -un 2,8%- ha estat «molt inferior» a la d'altres contextos, sobretot a Barcelona, que ha registrat el «pitjor» atur del territori català, amb un augment de 2.328 desocupats, un 0,9% més que el juny.

El secretari va destacar que la permanència en les llistes de l'atur s'està reduint, amb una permanència mitjana de 9,2 mesos, una xifra «positiva» que s'allunya de l'atur de llarga durada, considerat a partir dels 12 mesos. Amb una taxa de sortida per col·locació també «positiva», Ginesta va assenyalar que els fluxos d'entrada i sortida són bons, encara que assegura que aquest fet no es tradueix en una bona qualitat del mercat laboral, perquè uns bons fluxos impliquen més rotació.

Els sindicats UGT i CCOO, per la seva banda, van lamentar l'augment en 1.558 persones del nombre de desocupats a Catalunya durant el mes de juliol. Tots dos sindicats van destacar en comunicats l'augment de la contractació el mes de juliol, però van criticar que el 89% dels nous contractes signats van ser temporals, cosa que per a CCOO suposa un «abús» d'aquest model de contractació. Des de les files de la patronal, Pimec va valorar les dades de l'atur del juliol del 2019 tot considerant convenient que s'esclareixi l'escenari polític per elaborar uns pressupostos que potenciïn l'economia productiva i generin llocs de treball.