Vuit de les trenta benzineres més barates de Catalunya són a les comarques centrals

Vuit de les 30 benzineres amb preus més econòmics de Catalunya són a les comarques centrals. Al Bages, les estacions de servei més barates són la de la ronda de Sant Pere, 331 de Santpedor, que opera la distribuïdora santfruitosenca Petro Pintó; la del carrer de Barcelona de Sant Fruitós de Bages, també gestionada per Petro Pintó, i la del carrer de Sallent, 50 del polígon dels Dolors de Manresa, propietat de bonÀrea, empresa del Grup Alimentari Guissona.

A la comarca de l'Anoia, les benzineres més econòmiques són la del polígon de La Pedrosa de Masquefa, que opera bonÀrea; la de l'avinguda de Madrid, 44 del polígon del Pla de les Gavarres d'Òdena, propietat de bonÀrea; la del km 545 de l'A-2, a Jorba, operada per bonÀrea, i la del polígon industrial de les Garrigues de Calaf, també propietat de bonÀrea. Al Solsonès, l'estació de servei més barata és la del km 77,5 de la C-55, a Olius, que gestiona Petrolis de Barcelona. No hi ha benzineres de la resta de comarques de la Catalunya central en la llista de les 30 estacions de servei més barates del país.

Segons la base de dades de benzineres d'Espanya que actualitza cada dia el ministeri per a la Transició Energètica, l'1 d'agost la benzinera de la Catalunya central que venia el litre de gasoil A a un preu més baix (1,064 euros) era la que opera Petro Pintó a Santpedor, mentre que el litre de gasolina 95 més barat (1,183 euros) es venia a l'estació de servei del polígon industrial de La Pedrosa, gestionada per bonÀrea.

Al conjunt de Catalunya, la benzinera més barata és la del km 108 de la carretera de Santa Coloma de Girona. En aquesta estació de servei, operada per Peninsula Energy Products, els conductors poden comprar un litre de gasolina 95 a 1,159 euros i el litre de gasoil A a 1,009 euros. D'altra banda, les gasolineres més cares del país són la del km 70,5 de l'AP-7, a Aiguaviva, i la de l'avinguda de Puerto Rico de Tossa de Mar. En la primera, operada per la petroliera portuguesa Galp, el litre de gasolina 95 es ven a 1,449 euros. En la segona, propietat d'una empresa distribuïdora local, el litre de gasoil A es ven a 1,339 euros.

Marge de benefici

Segons Jaume Mercadé, representant de bonÀrea, els factors principals que determinen les diferències de preus a les benzineres són «el marge de benefici de l'empresa distribuïdora i el volum de combustible que compra cada any». «Nosaltres treballem amb un marge molt petit i gestionem un volum de combustible cada vegada més gran. Gràcies a aquestes xifres, pots oferir un preu de venda molt econòmic al client», explica Mercadé. BonÀrea, que opera una cinquantena de benzineres, s'ha fixat l'objectiu d'obrir-ne entre quatre i cinc cada any. De moment, afirma Mercadé, s'han assolit els objectius.

Pel que fa als costos laborals, Mercadé manté que no són determinants a l'hora de fixar el preu final del producte, si més no per a bonÀrea. El grup empresarial de Guissona, que no ha canviat l'estratègia de venda a preus baixos de productes alimentaris des de la seva fundació al final de la dècada del 1960, aplica la mateixa filosofia a la xarxa de benzineres bonÀrea. «Vam ser pioners en el low-cost. Ara tenim més competidors, com ara Esclatoil», apunta Mercadé.

Per la seva part, la propietària de la distribuïdora santfruitosenca Petro Pintó, Montserrat Cullerés, que té benzineres a Sant Fruitós, Santpedor i Puig-reig, explica que, per a les empreses més petites del sector, els costos laborals són un factor més important a l'hora de determinar els preus. Aquesta és una de les raons per les quals Petro Pintó aposta pel model de benzinera d'autoservei.

Evolució dels preus

La mitjana de preus de la gasolina i del gasoil a Espanya va abaratir-se aquesta setmana fins al 0,15% i van capgirar una ratxa de quatre setmanes a l'alça, amb la qual cosa s'allu-nya dels màxims de l'estiu, que van coincidir amb la darrera setmana de juliol.

Segons el Butlletí Petrolier de la Unió Europea, el preu mitjà del litre de gasolina va baixar el 0,15%, fins als 1,327 euros, mentre que el preu mitjà del litre de gasoil va caure el 0,08%, fins als 1,212 euros. Des del gener d'enguany, l'increment del preu de la gasolina ha estat del voltant del 12%, i del 7% en el cas del preu del dièsel. Més enllà dels percentatges, l'exemple següent és aclaridor: omplir un dipòsit de 55 litres de gasolina costa 7,8 euros més que al gener del 2019 (4,45 euros més si s'omple amb gasoil).

Tot i l'augment de preus, la gasolina és més barata a Espanya que a la mitjana de la UE i la zona euro, on el preu mitjà de venda del litre de combustible s'ha contingut i fins i tot ha baixat.