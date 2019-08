El Banc d'Espanya avisa d'una «pèrdua significativa de l'impuls reformador»

El Banc d'Espanya alerta en l'article El Semestre Europeu 2019 i les recomanacions Específiques per a Espanya de la «pèrdua significativa de l'impuls reformador» a la UE i en països com Espanya després dels anys posteriors a la crisi. «Resulta especialment ressenyable l'insuficient progrés en les reformes en els països que registren desequilibris macroeconòmics», assenyala l'informe, que demana aprofitar «la possibilitat que obre l'actual fase d'expansió per recuperar marge de maniobra en les polítiques fiscals nacionals, potenciar el bon funcionament del mercat intern i crear condicions favorables per fomentar la inversió i augmentar la productivitat i el creixement potencial».

D'altra banda, el document recomana a l'Estat que explori la creació del Comitè Nacional de Productivitat ja que encara no en disposa, igual que Àustria, Itàlia, Letònia i Estònia.

L'objectiu d'aquestes institucions és augmentar la responsabilitat de les autoritats nacionals en la identificació de les reformes estructurals que afavoreixin la productivitat i la competitivitat, a més d'un anàlisi dels seus avantatges i inconvenients i col·laborar en la seva implementació. Actualment, ja existeixen als Països Baixos, Irlanda, Portugal, Eslovènia, França, Xipre, Lituània, Luxemburg, Finlàndia, Bèlgica i Grècia.

Les recomanacions de política econòmica per al conjunt de l'àrea de l'euro estan centrades en l'aprofundiment del mercat únic i en la millora de l'entorn empresarial i la qualitat institucional per enfortir la inversió.

En el cas d'Espanya, reclama aplicar les recomanacions de la zona euro per millorar la productivitat utilitzant els ingressos extraordinaris per reduir el deute públic i millorar les polítiques actives del mercat de treball, com per exemple la transició cap als contractes indefinits.

Entre d'altres, el Banc d'Espa-nya constata que l'endeutament exterior d'Espanya, també de Grècia, Portugal, Irlanda, Xipre i altres economies petites, són encara «molt elevats» i adverteix que, tot i el descens de la taxa d'atur, segueix sent molt alta, especialment entre els joves. Així mateix, la CE també assenyala Espanya com un dels 13 estats membres que serien objecte d'un examen exhaustiu per analitzar els factors dels seus desequilibris i les mesures necessàries per a la seva correcció.

Altres recomanacions són impulsar la inversió destinada a la innovació, l'eficiència energètica i les infraestructures ferroviàries per al transport de mercaderies i ampliar les interconnexions energètiques. Finalment, destaca la necessitat d'avançar en la Llei de garantia d'unitat de mercat.