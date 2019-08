El canvi climàtic provoca una pèrdua del 33% en la collita de cereal a Catalunya

Els pagesos catalans han recol·lectat aquest 2019 un total de 793.888 tones de cereal, un 33% menys que l'any passat. El motiu, segons han explicat des de l'Associació Agrària de Joves Agricultors és el canvi climàtic. Les fortes pluges de la tardor van retardar la sembra i, després, no va ploure en tres mesos. La presidenta d'ASAJA, Rosa Pruna, ha explicat que la campanya ha estat "irregular" a tot el territori.

Girona i la Catalunya Central són les úniques demarcacions on s'ha salvat la temporada, mentre que a Lleida és on s'han registrat més pèrdues (38%). Pruna creu que, lamentablement, això tindrà conseqüències per a la butxaca dels consumidors. "Amb l'excusa que hi ha menys producció, els intermediaris poden apujar el preu, tot i que al pagès se li continua pagant el mateix, un preu molt baix", ha afegit.

El conreu de cereal a Catalunya pateix ja les conseqüències del canvi climàtic, segons lamenten des de l'Associació Agrària de Joves Agricultors. La prova és que, enguany, s'ha recol—lectat un 33% menys que l'any passat, i les xifres de producció se situen lluny de les de fa una dècada. La collita d'aquest any s'ha vist especialment afectada per una tardor amb pluges molt fortes que van fer demorar la sembra, i un hivern especialment sec, que va provocar que la planta no creixés a bon ritme.

Pel que fa al territori, la producció ha estat força irregular segons la zona. Girona i la Catalunya Central són les dues úniques demarcacions a on s'ha aconseguit salvar la temporada, mentre que Lleida és la més malparada, amb un 38% menys de producció.



Replantejar les varietats



La presidenta d'ASAJA, Rosa Pruna, ha explicat que, davant del canvi climàtic, la pagesia haurà de replantejar-se les varietats de cereal que sembra. "Potser s'hauran de fer varietats de blat més resistents a la sequera com, per exemple, l'espelta", ha assegurat. De fet, ha explicat que a territoris com Osona, alguns pagesos substitueixen el cultiu de blat pel de colze, que funciona millor amb sequera.



Preus a l'alça



La davallada en la collita de cereal ha estat general a tot Europa. A l'estat espanyol, les pèrdues han estat del 26% i a tota la Unió Europa del 0,6%. Pruna lamenta que, malauradament, això podrà tenir conseqüències per a la butxaca del consumidor final, tot i que no hauria de ser així, ja que segons assegura el pagès continua cobrant un preu molt baix pel producte.