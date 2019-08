Els vigilants del Prat començaran una vaga indefinida a partir d'aquest divendres

Els vigilants dels controls de seguretat de l'aeroport del Prat començaran divendres una vaga indefinida. Ho han decidit aquest dijous en una assemblea on han anat a votar 177 dels prop de 500 treballadors cridats a les urnes, dels quals 175 han rebutjat la proposta que els feia la direcció de Trablisa.

L'assessor del comitè de vaga de l'empresa adjudicatària, Juan Carlos Giménez, ha reiterat que els vigilants compliran els serveis mínims del 90% perquè no els acomiadin i ha garantit que no provocaran cues als controls. A més, ha informat que el comitè de vaga ha rebut diverses denúncies per part de Trablisa i ha alertat que, si finalment l'aturada es declarés il·legal, cap treballador no tornaria a fer vaga mai més "per por del que li pogués passar".