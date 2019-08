La jutgessa admet a tràmit la querella dels taxistes contra Uber i Cabify

La titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de l'Audiència Nacional, María Tardón, ha admès a tràmit les querelles dels taxistes per diversos delictes contra les principals plataformes VTC, Uber i Cabify, i altres empreses que els prestaven servei i ha emplaçat la Fiscalia a ampliar la investigació, després de veure-hi indicis que "fan presumir la possible existència d'una infracció penal". La jutgessa demana al ministeri fiscal que informi sobre les diligències a practicar tenint en compte que no estan "determinades la naturalesa i les circumstàncies dels fets ni les persones que hi ha intervingut".

La resta de societats querellades són Cibeles Confort Cars, Gesstaxi Gestión, Ares Capital, Siargao Director Ship, Vector Ronda Teleport, Moove Cars, Sustainable Transport, Maxi Mobility Transporte de Viajeros, Prestige and Limousine, Aerocity, Tibus Bussines Cars i Garment Investments, a més d'una quinzena de persones.

La Plataforma Integral del Taxi va començar a presentar fa dos mesos les primeres querelles a l'Audiència Nacional contra Uber i Cabify, a més d'empreses vinculades i alguns dels seus directius per diversos delictes penals, com manipulació per alterar el preu de les coses mitjançant engany administració deslleial, contra l'Hisenda pública i contra el dret dels treballadors en dues modalitats, blanqueig de capitals i estafa. En total, els taxistes van anunciar la intenció de presentar fins a 2.000 querelles, de les quals 700 són de taxistes de Barcelona.