Els vigilants de seguretat del Prat comencen avui la vaga indefinida

Els vigilants dels controls de seguretat de l'aeroport del Prat començaran avui una vaga indefinida. Van decidir-ho ahir en una assemblea on van anar a votar 177 dels prop de 500 treballadors cridats a les urnes, dels quals 175 van rebutjar la proposta que els feia la direcció de Trablisa.

En aquest sentit, l'assessor del comitè de vaga de l'empresa adjudicatària, Juan Carlos Giménez, va reiterar en una atenció als mitjans que els vigilants respectaran els serveis mínims del 90% perquè no els acomiadin i va garantir que no provocaran cues als controls. A més, va informar que el comitè de vaga ha rebut diverses denúncies per part de Trablisa i va alertar que, si finalment l'aturada es declarés il·legal, cap més treballador no faria vaga mai més «per por del que li pogués passar».

Els resultats de la votació demostren que els treballadors «no estan conformes» amb l'oferta que els feia Trablisa, va dir Giménez, que també va explicar que hi ha molts treballadors que ni tan sols van anar a l'assemblea perquè la proposta no tenia prou entitat per votar-la. «Després de jornades de 12 o 14 hores molts prefereixen descansar i no venir a votar», va explicar.

L'assessor va repetir diverses vegades que s'evitaran problemes de cues durant l'aturada. «Ningú incomplirà els serveis mínims perquè ningú vol acabar acomiadat», va apuntar, i va puntualitzar que «si hi ha cues és perquè El Prat ha quedat petit i hi ha pocs controls».

Per la seva banda, un dels membres del comitè de vaga, Ricardo Mora, va criticar l'empresa adjudicatària i va afirmar que la diferència entre Trablisa i l'anterior empresa que proporcionava el servei i que també va involucrar-se en un conflicte laboral, és que «almenys Eulen tenia ganes d'arreglar el problema, ells no».

A més, Mora va reivindicar que en aquest conflicte no són els treballadors els qui «segresten» els passatgers pels hipotètics inconvenients que els pot provocar l'aturada sinó que és l'empresa que els perjudica per «falta de personal» i de millores de l'estat dels filtres.

L'assemblea, que va acabar passades les 6 de la tarda, va celebrar-se després que el dimecres al matí el comitè de vaga i la direcció de Trablisa es trobessin en una última reunió de mediació amb la Generalitat per evitar l'aturada indefinida convocada per divendres. La reunió va acabar sense acord.

Segons els treballadors, Trablisa no oferia en les seves negociacions cap millora econòmica ni laboral. Entre les principals reivindicacions, hi ha la demanda de més paritat en els llocs de feina i rotacions de plantilla per repartir la càrrega de feina. A més, reclamen un increment salarial d'un euro a l'hora i una plaça d'aparcament gratuïta durant la jornada laboral. Els membres del comitè de vaga acusen Trablisa d'incomplir les mesures que va fixar el laude obligatori que va acabar amb l'aturada de l'estiu del 2017 que va col·lapsar l'aeroport.