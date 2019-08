EUA inclou a la 'llista negra' 46 empreses subsidiàries de Huawei i torna a posposar les sancions a la companyia

El Departament de Comerç dels EUA ha decidit tornar a proposar les sancions contra Huawei, que afectaria el llançament del nou model Mate 30. La decisió ve motivada pel gran nombre de companyies nordamericanes que treballen amb el gegant xinès, a qui s'amplia així el termini per desvincular-s'hi. Paral·lelament, els EUA han afegit a la 'llista negra' 46 noves empreses subsidiàries de Huawei.

En un comunicat, la companyia assegura que la decisió té una "motivació política" i "no té res a veure amb la seguretat nacional". Segons Huawei, l'administració Trump "viola els principis bàsics de lliure competència" amb mesures que "no beneficien a ningú". "Els intents de suprimir el negoci de Huawei no ajudaran els EUA a assolir el lideratge tecnològic", insisteixen.