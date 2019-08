Acaba sense acord la reunió entre els sindicats del personal de terra i Iberia

La reunió de mediació entre el personal de terra d'Iberia i els representants de l'empresa d'aquest dimarts a la seu de Treball ha acabat sense acord i, per tant, es mantenen les jornades de vaga per a aquest cap de setmana, 24 i 25 d'agost, i per al 30 i 31 d'agost. La UGT, majoritària al comitè d'empresa, ho ha anunciat en un comunicat, en què també ha lamentat la "passivitat" de la direcció d'Iberia Barcelona i la "manca de propostes de la companyia" per acabar amb les seves demandes, que es concreten en la falta de personal, la manca d'estabilitat de la plantilla, l'excés de càrrega de feina, l'abús de les hores extraordinàries d'obligat compliment i la reorganització de torns per conciliar la vida familiar i laboral.

El personal de terra s'encarrega de la gestió dels equipatges de fins a 27 companyies al Prat. Els treballadors ja van fer una aturada dels dies 27 i 28 de juliol.



Compliment dels serveis mínims



El comitè de vaga ha anunciat també en el mateix text que convocarà assemblees per als diferents torns de treball per insistir a la plantilla de la importància de complir amb els serveis mínims davant la petició d'alguns grups de treballadors de no complir-los perquè els consideren "abusius"