Els empleats de Troquelados Terrassa exigeixen el pagament dels sous endarrerits després de tancar

Els treballadors de l'empresa sallentina Troquelados Terrassa, dedicada a la manipulació de cartró i productes d'embalatge, demanen que se'ls pagui els sous endarrerits i les indemnitzacions per acomiadament improcedent que els pertoca, després que l'empresa decidís tancar el mes de juliol. Es tracta d'un Centre Especial de Treball que compta amb una cinquantena de treballadors, la gran majoria amb una discapacitat superior al 33%. La portaveu del sindicat Acció Sindical Bages, Begoña Domínguez, ha explicat que els empleats també denuncien haver patit abusos i vexacions durant el seu dia a dia a la fàbrica. Els treballadors i el sindicat no descarten emprendre mobilitzacions si les solucions no arriben.

Des del sindicat expliquen que els treballadors relaten que l'empresa "sempre ha anat bé i hi havia feina", fins que el mes de maig van deixar de cobrar el sou. Malgrat tot, els empleats van seguir treballant. El mes de juliol se'ls va comunicar que no calia que continuessin treballant perquè l'empresa tancaria ja que no era viable econòmicament. Segons els treballadors, l'empresa va al·legar que això seria així "perquè deixaria de rebre els ajuts de la Generalitat pel pagament dels sous".

A partir d'aquí es van iniciar les negociacions entre treballadors i empresa i es va acordar que de la venda dels béns i patrimoni primer es pagaria els sous i les indemnitzacions dels treballadors. Això no va acabar sent així i es va pagar primer als proveïdors.

L'empresa va presentar davant el Departament de Treball un informe d'Expedient de Regulació d'Ocupació on justifica el tancament per raons econòmiques i on es considera que els acomiadament són "objectius". Segons la portaveu d'Acció Sindical Bages, Begoña Domínguez, això provoca que les indemnitzacions pels treballadors siguin menors. Els advocats dels empleats han respost amb un contrinforme, que resta a l'espera de resolució.

Els treballadors denuncien "opacitat" al voltant del tancament de l'empresa i han carregat contra el propietari, Luis Matarín, perquè denuncien que els ha negat la possibilitat que un pèrit entri al centre de treball per valorar econòmicament els béns de l'empresa. "Això ens fa pensar que o bé les màquines ja estan venudes o que l'empresari busca reprendre la mateixa activitat sota una altra empresa i deixar enrere els deutes", han criticat. També han denunciat haver rebut el menyspreu, insults, càstigs o amenaces d'acomiadament si cometien errors.