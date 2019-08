El port de Barcelona bat al juliol el rècord de circulacions ferroviàries en un mes

El port de Barcelona ha batut al juliol el seu rècord històric de circulacions ferroviàries en un sol mes. Ha registrat 1.019 circulacions amb origen o destí a la infraestructura catalana, xifra que suposa un increment del 14,5% respecte al màxim assolit a la instal·lació portuària el març del 2018.

Les dades també suposen un creixement del 17,6% respecte al juliol de l'any passat, quan se'n van registrar 866. D'aquesta manera, la infraestructura supera les 1.000 circulacions mensuals, amb la qual cosa manté el nivell de servei habitual i sense incidències reportades.

De tots els moviments del mes de juliol, 746 es van fer en ample ibèric, 238 en ample mètric i 35 en ample internacional. Gràcies a aquestes dades també s'ha assolit un rècord històric en les operatives en ample ibèric, que ha superat el màxim assolit el juliol del 2018, quan se'n van fer 678 (un increment del 10%).

El port també ha assolit un increment del nombre de TEU, que equival a contenidors de 20 peus, respecte al mateix mes de l'any passat. Durant el mes de juliol, s'han transportat 27.333 TEU, una xifra que suposa un creixement de l'1,5% aquest any.

D'aquest volum, la majoria (un 56%) han arribat per via marítima per tal de ser distribuïts en tren fins a diverses destinacions del mercat interior, sobretot la península Ibèrica i França, mentre que la resta (el 44%) han arribat al port català per ser embarcats al mercat exterior.

Pel que fa al transport ferroviari de vehicles, al juliol d'aquest any s'han transportat 22.238 unitats d'automòbils en tren, dada que es tradueix en un creixement del 6% respecte al mateix mes de l'any anterior.

El tràfic de vehicles es concentra sobretot en l'operativa de descàrrega ferroviària, amb un total de 20.270 vehicles que han arribat al port en tren per sortir cap a altres destinacions per via marítima. També s'han carregat 1.968 unitats d'automòbils cap al hinterland.

Amb tot això, el port de Barcelona és l'únic enclavament de la península Ibèrica connectat directament a la xarxa europea fer-roviària. Així doncs, la seva intermodalitat ha permès que la quota ferroviària de contenidors hagi passat a ser del 13% aquest 2019, deu punts per sobre de la xifra registrada el 2006, que era del 3,2%.

D'altra banda, el tràfic de mercaderies del port de Tarragona ha crescut el 4,9% en els set primers mesos de l'any respecte al mateix període de l'any passat. Segons l'Autoritat Portuària, aquestes xifres només s'han superat en tres exercicis dels darrers quinze anys –el 2007, el 2008 i el 2012. Al mes de juliol el tràfic ha estat de 2,45 milions de tones, una xifra lleugerament inferior al juliol de l'any passat.