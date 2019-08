La forta caiguda de les exportacions deixa Alemanya al llindar de la recessió

La forta caiguda de les exportacions registrada durant el segon trimestre en un context marcat per la guerra comercial ha estat la causa principal de la contracció del 0,1% del PIB d'Alemanya, davant del creixement del 0,4% dels tres primers mesos de l'any, fet que deixa la locomotora europea a la vora de la recessió tècnica, segons ha confirmat la segona estimació de la dada de l'Oficina Federal d'Estadística.

«El desenvolupament del comerç exterior va frenar el creixement econòmic en el segon trimestre del 2019», va apuntar l'oficina estadística alemanya, ja que les exportacions van registrar una caiguda trimestral de l'1,3%, molt més gran que el retrocés del 0,3% de les importacions.

D'aquesta manera, la balança comercial alemanya va registrar en el segon trimestre de l'any una contribució negativa del 0,5% en l'acompliment econòmic de l' economia més gran d'Europa.

Per la seva banda, el consum final de les llars alemanys va tenir una contribució positiva del 0,1%, encara que molt per sota del 0,8% del primer trimestre de l'any, mentre que la despesa pública va créixer el 0,5%, davant de l'increment del 0,8% entre gener i març.

La formació bruta de capital fix va registrar entre abril i juny un retrocés del 0,1%, després d'haver augmentat l'1,6% en els tres primers mesos del 2019. En concret, al sector de la construcció va baixar l'1%, davant de l'increment de l'1,5% del primer trimestre, mentre que la formació bruta de capital fix en maquinàries i equips va créixer el 0,6%, després de l'1,4% dels tres mesos anteriors.

«La segona estimació de les dades del PIB alemany del segon trimestre mostra que no tot va ser dolent», apunta Carsten Brzeski, economista en cap d'ING Alemanya, per a qui els detalls dels components del creixement constaten que «la contracció va ser impulsada gairebé exclusivament per la debilitat de les exportacions», mentre que en l'àmbit domèstic, només el sector de la construcció va decebre.

«Si bé la segona estimació de les dades del PIB del segon trimestre té alguns punts brillants, les perspectives a curt termini per a l'economia alemanya segueixen sent ombrívoles», adverteix Brzeski, i afegeix que l'economia alemanya es troba en una «cruïlla perillosa».

No obstant això, l'expert alemany d'ING considera que, «després de deu anys de fort creixement econòmic, un estancament o fins i tot una recessió tècnica en aquesta conjuntura no és motiu de pànic».

Referent a això, l'analista d'ING Alemanya apunta que un estímul fiscal podria augmentar la confiança i millorar el creixement estructural en els pròxims anys, mentre que una nova escalada del conflicte comercial i la incertesa global, combinada amb l'absència d'estímuls fiscals, «és actualment la pitjor de totes les malsons per a l'economia alemanya».