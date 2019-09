El 97% de catalans vol flexibilitzar els horaris laborals per millorar la conciliació familiar, segons el CEO

El manresà Alexis Serra dirigeix l'Oficina per la Reforma Horària del Govern

El manresà Alexis Serra dirigeix l'Oficina per la Reforma Horària del Govern | EP

El 97,3% dels catalans està d'acord amb flexibilitzar els horaris del treball per millorar la conciliació personal i familiar, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO), ha explicat el director de l'Oficina per la Reforma Horària del Govern, Alexis Serra, que veu en aquesta resposta un "clam" favorable a aquesta reforma.

Serra destaca que aquesta resposta és producte de l'evolució de la societat en la seva organització del dia a dia, que avança cap a la corresponsabilitat entre gèneres per a les tasques de cures i "cada vegada exigeix més gaudir del seu propi temps", incloent l'oci.

A la pregunta de si estaria d'acord o en desacord amb implantar mesures per flexibilitzar els horaris del treball per millorar la conciliació laboral, personal i familiar --que forma part de la propera enquesta ómnibus anual--, el 97,3% ha dit estar 'd'acord'; l'1,3%, 'en desacord', i l'1,5%, 'no sap/no contesta', ha detallat.

Serra considera contundent la resposta, davant el qual emplaçarà sindicats i patronals a treballar aquesta tardor per cercar iniciatives pràctiques amb la finalitat de que l'àmbit laboral actuï com a "cop de timó" i accelerador de la Reforma Horària.

En el marc de l'elaboració d'un pla de transició 2020-2021, amb l'horitzó el 2025, hi haurà reunions amb els altres sectors, amb la finalitat d'aconseguir avançar tot l'horari a un més europeu, la qual cosa requerirà ajustar el de comerços, restauració, oci, educació, mitjans de comunicació i cultura.

"Component generacional"

Encara que en totes les edats la resposta a la pregunta és clara, destaca el 99% favorable de la franja de 18 a 24 anys, el 99,5% dels de 25 a 34 anys i el 98,3% de 35 a 49 anys, mentre que en els de 65 anys o més està 'd'acord' el 94,2%, i de 50 a 64 anys, el 97,2%: Serra ha destacat que es reflecteix "un component generacional".

"La gent jove cada vegada té més incorporat l'element de la corresponsabilitat i, en la mesura del que sigui possible, no caure a estar nou o deu hores 'escalfant la cadira', com es deia, i trencar amb aquesta idea del presencialisme que ha fet molt mal a Catalunya", ja que és contrari a la productivitat, ha dit.

En segregar les dades segons la situació laboral, el col·lectiu en el qual hi ha un major percentatge 'd'acord' amb aquestes mesures és el d'estudiants (98,7%), seguit molt de prop pel de aturats (98,6%) i els treballadors per compte propi (98,3%).

En els treballadors per compte propi, el 97,7% està 'd'acord' amb més flexibilitat, mentre que baixa al 95,5% en els jubilats i pensionistes i al 94,5% en el treball domèstic no remunerat.

Segons la formació dels enquestats, els més favorables són els que tenen estudis universitaris (98,3%) i secundaris (98%), seguits de primaris (96,3%) i sense estudis (89,8%).

La major diferència entre categories es dona entre les afinitats dels enquestats a partits: els que més han optat pel 'd'acord' són de CatECP i CUP (100%), seguits de PSC (99,1%), JxCat (98,0%), Cs (97,8%) i ERC (96,8%), mentre que en el PP és favorable el 86,7%.

Reunió amb sindicats i patronal

Després del Pacte català per la Reforma Horària signat el 2017, i amb l'horitzó d'aconseguir-la el 2025, el Govern vol liderar l'elaboració d'una estratègia de transició 2020-2021 amb tots els actors, i Serra ha assenyalat al món laboral com a "crucial" perquè se sumen la resta de sectors, com comerç, educació, oci, restauració i mitjans de comunicació.

"Ens emplacem amb els sindicats i les organitzacions patronals representatives al fet que en aquesta tardor ens hem d'asseure, al marc del Consell de Relacions Laborals (CRL), per veure com tot allò que ja tenim escrit sobre paper podem anar-ho implementant de manera pràctica", cercant així portar a la realitat els deu objectius que van acordar el 2016 amb UGT, CC.OO., Foment del Treball i Pimec.

Aquests passaven per incloure en la negociació col·lectiva mesures per reduir les hores extraordinàries i compensar-les; afavorir la jornada continuada; reduir els desplaçaments i contemplar els ritmes circadians en l'horari, entre d'altres, mentre que des del Govern es plantegen mesures de promoció, com podria ser una xarxa d'empreses que apostin per la flexibilització.