CCOO denuncia que 3 treballadors han mort en l'última setmana d'agost

CCOO va lamentar ahir que la darrera setmana d'agost hagi estat «tràgica» pel que fa a accidents laborals, amb tres treballadors morts i un de ferit greu. En un comunicat, el sindicat va alertar que enguany hi ha hagut «el pitjor mes de juliol dels últims quatre anys», amb una desena de morts i 69 lesions greus o molt greus.

Segons el sindicat, aquestes xifres «parlen de precarietat i inversions insuficients en la protecció de la seguretat i salut dels treballadors». CCOO va afegir que no es tracta de casos aïllats, sinó que hi ha un «problema de primer ordre social i laboral», i va reclamar polítiques eficients per fer-hi front.

CCOO va concretar que el 23 d'agost passat va morir un treballador de 47 anys amb cremades en el 90% del cos, després de patir un accident el dia anterior en una empresa del polígon industrial Les Puntes de Constantí quan hi va haver una deflagració mentre feia treballs de soldadura a l'interior d'una cisterna que havia transportat gasoil.

El 27 d'agost hi va haver una fuita d'àcid cianhídric en una empresa de cartró del polígon Molí d'En Gall de Barberà del Vallès i, com a conseqüència,un treballador va ser ingressat greu. Dos dies més tard, un treballador de 55 anys va caure i va morir atropellat per la màquina amb la qual treballava en feines forestals a Riner. I el 30 d'agost també va morir un treballador de 43 anys a Parets del Vallès després de caure-li a sobre un fardell d'uns 700 quilograms des d'una alçada de cinc metres.

En general, el sindicat va lamentar que durant els primers set mesos del 2019 han mort 56 treballadors, nou més que en el mateix període del 2018, i que 477 persones han patit lesions greus o molt greus, 21 més.

El juliol hi van haver una desena de morts, set en jornada de treball i tres in itinere, així com 69 lesionats greus o molt greus, 48 en jornada i 25 in itinere.

No són fets fortuïts

El sindicat va afirmar que l'augment de la sinistralitat és una conseqüència «del trencament dels equilibris en la negociació col·lectiva que va introduir la reforma laboral que ha permès les noves formes de precarietat i un abús de la subcontractació i la temporalitat».

CCOO va afegir que els accidents «es poden i s'han d'evitar», i va assegurar que la causa d'aquests accidents és la manca d'inversió en prevenció de riscos laborals. «No és un fet fortuït», va puntualitzar.

A més, CCOO va apuntar que hi ha accidents que no estan comptabilitzats perquè les mútues no els reconeixen com a laborals i que deriven en contingències comunes «suportades pels sistemes públics de salut».

Davant d'això, CCOO va reclamar al Govern i a l'Estat polítiques econòmiques i d'ocupació per a la recuperació dels drets socials i laborals i la derogació de la reforma laboral. «Instem la Inspecció de Treball i la Fiscalia a actuar de manera contundent en la vigilància i el control de la qualitat de la prevenció, tant en la via administrativa com penal», va apuntar.