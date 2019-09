Boixadós es traslladarà a una nau de 2.100 m2 per «agilitzar» la producció

Fotografia aèria del solar on s'està construint la nova nau de Boixadós Envasos Metàl·lics

Fotografia aèria del solar on s'està construint la nova nau de Boixadós Envasos Metàl·lics boixadós envasos metàl·lics

«Fa 30 anys, el meu pare va comprar la nau del polígon de la Bòbila de Sant Fruitós on ara tenim la fàbrica perquè el taller del centre de Manresa se li havia fet petit. Ara soc jo qui fa canvis en l'empresa». Ferran Boixadós, quarta generació de la família al capdavant de Boixadós Envasos Metàl·lics, va revelar ahir a Regió7 que traslladarà les instal·lacions de l'empresa que lidera a una nau, en obres des de fa 15 dies, de la carretera de Berga.

Amb aquesta inversió, d'un milió i mig d'euros, Boixadós Envasos Metàl·lics guanyarà espai i farà més eficient el procés productiu. «Passarem de 700 a 2.100 m2. A més, els diferents espais de la fàbrica hi estaran més ben organitzats, la qual cosa farà els processos productius més àgils», afirma Boixadós. Tot i que de moment no ha ampliat l'equip de cinc professionals de l'empresa, Boixadós explica que el trasllat és una oportunitat per contractar més treballadors, sempre que l'evolució de l'activitat empresarial ho requereixi.

El projecte de trasllat va començar fa quatre anys, tot i que no ha estat fins ara que han començat les obres. Segons Boixadós, gràcies a aquestes noves instal·lacions, l'empresa «podrà obtenir certificats per fabricar envasos per als sectors sanitari i alimentari», una mena de productes de valor afegit en què, d'uns anys ençà, l'empresa bagenca s'ha especialitzat. «Les noves instal·lacions tindran les condicions adequades perquè puguem desenvolupar i fabricar aquest tipus de productes sense restriccions», afirma.



Creixement durant la crisi

Els orígens de Boixadós Envasos Metàl·lics es remunten al 1910, quan Ferran Boixadós Puigarnau, el besavi de l'actual CEO de l'empresa, va instal·lar la primera llauneria a la baixada de la Seu de Manresa, que aleshores era el centre de la ciutat.

Antoni Boixadós, fill del fundador, i la seva esposa, Rosa Quintana, van continuar el negoci en temps convulsos. Tot i l'escassetat provocada per la guerra civil i el primer franquisme, l'empresa va tirar endavant.

Amb el pas dels anys i gràcies a una millor situació del país, l'empresa va ampliar el mercat i la capacitat de producció. Ferran Boixadós, pare de l'actual CEO de l'empresa, va agafar-ne el relleu el 1972 i va traslladar l'activitat empresarial a la nau de la Bòbila de Sant Fruitós.

L'última dècada, Boixadós Envasos Metàl·lics ha assolit una fita que no és a l'abast de la majoria d'empreses del país: no només ha sobreviscut la crisi econòmica, sinó que ha consolidat l'empresa i l'ha fet créixer. Aquest impuls va ser el que va convèncer Boixadós d'obrir una nova fàbrica.

Boixadós Envasos Metàl·lics va ser premiada amb el WorldStar 2013, un dels esdeveniments més importants de la World Packaging Organisation (WPO), pel disseny d'un envàs per a cafè en gra de 3,5 quilograms. En aquest certamen, hi van participar 316 projectes de 32 països d'arreu del món. Segons Boixadós, aquest guardó va ser «un reconeixement a la feina ben feta de l'empresa».