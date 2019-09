Naturgy suspèn de feina 300 treballadors de la seva filial Nedgia

Naturgy ha decidit suspendre de feina 300 treballadors de la seva filial de distribució de gas Nedgia, segons han confirmat fonts de la companyia. L'empresa ha obert una "taula de diàleg" amb els sindicats i ha ofert la possibilitat als treballadors de no anar a treballar, mantenint el sou. Fonts coneixedores indiquen que no es tracta de cap ERO ni ERTRO i que la mesura és temporal. La decisió es pren en un context "d'incertesa" al sector davant de la possible retallada en la retribució de les activitats regulades del sector elèctric i gasístic que promou la Comissió Nacoinal dels Mercats i de la Competència (CNMC).

Aquests treballadors són els que s'encarregaven, entre d'altres, dels projectes per a noves inversions per a fonts de subministrament, que Naturgy va aturar el juliol. De totes maneres, la decisió es considera temporal, a l'espera de la resolució definitiva de la CNMC.