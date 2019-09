El Suprem frena els desnonaments amb menys de 12 quotes impagades

El Tribunal Suprem ha decretat que els desnonaments en què l'impagament s'ha produït per menys de dotze mesos no han de seguir endavant, fixant així el criteri per a les execucions hipotecàries pendents després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) declarés abusives les clàusules de venciment anticipat.

El mes de juliol passat, el TJUE va avalar que els jutges nacionals remeiessin la nul·litat d'aquesta clàusula i que la substituïssin per una nova disposició legal quan el contracte no pugui subsistir si es suprimeix la clàusula abusiva i si l'anul·lació del contracte exposa el consumidor a conseqüències especialment perjudicials.

Com la Sala Primera del Tribunal Suprem entén que la supressió de la clàusula causaria la nul·litat total del contracte, que al seu torn exposaria el consumidor a conseqüències especialment perjudicials, considera que cal acollir-se a aquesta substitució d'una clàusula per una altra que permet el TJUE.

Segons va comunicar en el seu nou acte, el Suprem considera lògic tenir en compte la nova llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari com a norma més beneficiosa per al consumidor, de manera que va facilitar unes orientacions per als procediments en execució hipotecària en curs en els quals no s'hagi produït encara el lliurament de la possessió a l'adquirent.

En concret, va assenyalar que haurien de ser sobreseguts sense més tràmit els processos en què el préstec es va donar per vençut abans de l'entrada en vigor de la Llei 1/2013 de mesures per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, per aplicació d'una clàusula contractual prestigiosa nul·la, que va tenir lloc el 5 de maig del 2013.

Pel que fa als processos en què el préstec es va donar per vençut posteriorment a l'entrada en vigor d'aquesta llei, seran també sobreseguts si l'incompliment del deutor no reuneix els requisits de gravetat que contempla l'article 24 de la nova llei de crèdit immobiliari.

L'esmentat article estipula que, perquè una entitat pot exercir el seu dret de venciment anticipat, les quotes impagades han de superar el 3% del capital concedit o 12 quotes mensuals si es produeix en la primera meitat de vida d'un préstec, i el 7% del capital concedit o 15 quotes mensuals si ocorre durant la segona meitat.