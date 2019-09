Josep Manel Giménez considera que «a la Catalunya Central ens falta relat»

El president de Denso Barcelona lamenta que «la Catalunya interior sempre hagi quedat amagada, a l'ombra de Barcelona», però considera que «aquí hi ha un talent immens, i l'hem d'escoltar». Giménez, amb tot, pensa que al territori central li falta «relat. Quin és el que volem exportar?», es pregunta.

Quant al sector econòmic i industrial, Giménez assegura que «podem millorar algunes coses, com la col·laboració entre empreses, com el trencament de barreres entre la FUB, la UPC i l'Ajuntament». El màxim responsable de Denso Barcelona, empresa que aquest any s'ha incorporat a l'executiva de la Cambra de Comerç de Manresa, creu que «ens cal parlar entre nosaltres de manera més oberta. Anem pel bon camí, però cal que agafem més velocitat. Hem de fer més coses». I insistiex: «Què volem donar al món? Perquè no es tracta de demanar constantment recursos; això ja ho fan els nostres fills. Al territori encara és vigent el Plácido de Berlanga. I fer de Plácido és dolent, però se n'aprenen coses. Com de la Ilíada», conclou.