Les empreses de l'Ibex van guanyar gairebé 20.000 milions d'euros el primer semestre

Les empreses que formen part de l'Ibex 35, el selectiu que reuneix les companyies amb més capitalització d'Espanya, van gua-nyar en conjunt 19.917 milions d'euros els sis primers mesos de l'any, lleugerament per sobre dels 19.810 milions d'euros que van guanyar les que pertanyien al selectiu l'any passat, segons els balanços financers publicats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El calendari de presentacions de resultats de les firmes cotitzades va concloure dimecres amb la publicació dels comptes d'Inditex, companyia que té un exercici fiscal diferent. La tèxtil va obtenir un benefici de 1.549 milions d'euros, el 10% superior a l'assolit durant el mateix període d'un any abans.

Els canvis que s'han efectuat l'últim any en l'índex han estat l'entrada d'Ence en substitució de Dia i la de MásMóvil en lloc de Técnicas Reunidas. En concret, MásMóvil va ser la companyia que més va reduir el seu benefici el primer semestre en termes percentuals en comparació del mateix període de l'any passat, en perdre 33,7 milions d'euros, davant els 36 milions guanyats el juny del 2018 per l'impacte de la compra del bo convertible de Providence, que no implica sortida de caixa. A més, Ence, que es va incorporar a aquest selecte grup el mes de desembre passat, va reduir un 50% el seu benefici, fins als 25 milions d'euros.

De les 35 empreses que formen part de l'índex, només quatre van registrar números vermells en la primera meitat de l'any. A més de MásMóvil, van ser ArcelorMittal (-30 milions), Ferrovial (-5,7 milions) i Cellnex (-488.000 euros). No obstant això, aquestes dues últimes van aconseguir reduir les seves pèrdues, ja que l'any passat Ferrovial va tancar el semestre en -72,3 milions d'euros i Cellnex en -30,8.

A més, 15 empreses més van reduir els seus beneficis en aquest període de temps. En termes percentuals, al capdavant hi ha CaixaBank (-52%), Ence (-50%), Acerinox (-49,7%), Merlin (-45,3%), IAG (-42%), Viscofan ( -30,5%), Repsol (-26,7%), Meliá (-25,4%), Bankia (-22%), Acciona (-16%), Santander (-14%), Grifols (-10 %), Indra (-8%), BBVA (-3,7%), Mapfre (-2,9%) i Enagas (-1,7%).

Per contra, la companyia que més va incrementar el seu benefici el primer semestre va ser Banc Sabadell (+340%), seguida de lluny per Inmobiliaria Colonial (+33%), Bankinter (+18%), ACS (+17%), Iberdrola (+16,5%), Inditex (+10%), Aena (+8,6%), Cie Automotive (+8%), Amadeus (+3,7%), Endesa (+3,2%) , Telefónica (+ ,8%), Mediaset (+1,7%) i REE (+1,5%).



Bons números dels bancs

Per la seva banda, el rànquing de les empreses que més benefici van obtenir l'encapçala Banco Santander, que va guanyar gairebé 3.231 milions d'euros els primers sis mesos de l'any, seguit d'un altre banc, el BBVA, que va registrar un benefici de prop de 2.442 milions d'euros. Per damunt dels mil milions d'euros de guanys també hi ha Telefónica (1.787 milions), la tercera companyia que més va guanyar a la primera meitat de l'any; Iberdrola (1.644 milions) i Repsol (1.133 milions). Al darrere hi ha IAG (805 milions d'euros), Endesa (776), CaixaBank (621), Amadeus (594), Naturgy (592), Aena (559), Sabadell (532), ACS (523), Bankia (400), Mapfre (375) o REE (363).

Al marge de les que van perdre diners en aquest període, les companyies que menys xifra de benefici van registrar són Indra (34 milions d'euros), Meliá (43), Viscofan (46), Acerinox (69), Mediaset (127), CIE Automotive (150) i Acciona (155). En el rang mitjà de la taula es troben Merlin (262 milions d'euros), Grifols (287), Bankinter (309) i Inmobiliaria Colonial (338).



Per sectors

Per sectors, el que més benefici va tenir va ser el bancari, en el qual les sis grans entitats que cotitzen a l'Ibex van sumar 7.535 milions d'euros, la qual cosa suposa el 41% de tot el que van guanyar les 35 empreses del selectiu en els sis primers mesos de l'any.

El segueix el grup constituït per les cinc grans empreses energètiques, que van concentrar prop del 25% de tot el benefici de l'Ibex, en concret 4.500 milions d'euros. Per la seva banda, les quatre empreses del sector turístic presents a l'Ibex (IAG, Amadeus, Aena i Meliá) van guanyar 2.000 milions d'euros, l'11% del total, mentre que les tres constructores (ACS, Acciona i Ferrovial) van guanyar 672 milions d'euros, tan sols el 3,7% del total de l'Ibex.