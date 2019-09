Cada oferta de lloguer que surt al mercat té una demanda de 8 candidats

Un estudi de l'Agència Negociadora del Lloguer (ANA) adverteix que actualment per cada oferta d'habitatge de lloguer que surt al mercat hi ha una demanda de vuit candidats de mitjana. Així mateix, destaca que del total de possibles llogaters, aproximadament el 70% de les candidatures, es rebutgen per problemes de solvència o estabilitat laboral.

També apunta que, quan un habitatge està bé de preu i es posa a disposició del mercat, l'immoble no arriba a tenir ni dues visites i es lloga en un o dos dies com a màxim. En aquesta línia, l'Agència Negociadora del Lloguer destaca que aquest tipus d'habitatges que estan bé de preu solen romandre més temps arrendats i els propietaris rendibilitzen millor els seus lloguers.

Per contra, la institució explica que quan el propietari no segueix les seves recomanacions i posa un preu molt elevat a un habitatge, el pis té «molt poques visites». De fet, destaca que l'habitatge no se sol llogar fins que el propietari decideix abaixar el preu i situar-lo així d'acord amb el mercat d'arrendament. Per a l'Agència Negociadora del Lloguer, és rellevant que l'important augment de la demanda del lloguer que es produeix normalment al setembre contrasta amb l'«escassa» oferta d'habitatge per llogar.

D'algtra banda, el percentatge d'habitatges de lloguer dels grans tenidors és només del 4% i augmentarà en els propers anys, segons les dades de l'Observatori Espanyol de l'Assegurança del Lloguer (OESA), que constata una baixada de l'oferta dels particulars d'un 8% i un augment del preu del 4% després de l'entrada en vigor del decret del lloguer.

El sector s'ha vist beneficiat, en part, per l'entrada en vigor del reial decret de lloguer i la seva presència tendirà a augmentar en el mercat de l'arrendament, segons les conclusions de l'últim trobada celebrada per OESA amb els principals responsables del sector de l'arrendament. A Espanya hi ha uns sis milions d'habitatges de lloguer, dels quals només 250.000 estan en mans de grans tenidors, fet que suposa un 4% del total, segons van afirmar els experts presents en el recent Observatori Espanyol de l'Assegurança del Lloguer.

El percentatge dels grans tenidors del lloguer encara és reduït i els particulars o petits propietaris segueixen suposant la majoria del mercat amb el 96% del total, però els experts van apuntar que la tendència és que aquest percentatge disminueixi, ja que el decret ha incrementat la pressió sobre els propietaris individuals en benefici dels grans comptes.

Durant la reunió d'OESA es va indicar que s'està començant a notar que alguns propietaris individuals estan retirant els seus habitatges del mercat, i opten per la venda, així com per augmentar els preus. En aquest sentit, els presents van parlar de baixades de l'oferta dels particulars d'un 8% i d'augment del preu del 4% respecte de la situació anterior a l'entrada en vigor del reial decret llei.