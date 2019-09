La Generalitat sancionarà amb 44.000 euros Ryanair per vulnerar el dret de vaga

La Generalitat proposarà una sanció de 44.000 euros contra Ryanair per vulnerar el dret de vaga i obstruir l'activitat inspectora. En concret, la proposta de sanció de la Inspecció de Treball contempla 24.000 euros per vulneració de dret de vaga i 20.000 per obstrucció de l'activitat inspectora. Un cop fet aquesta proposta, la companyia pot recórrer davant del Departament de Treball i, si ho fa, aquest analitzarà els seus arguments. En cas que no hi hagi recurs, Treball executarà la sanció. Els tripulants de cabina de Ryanair han convocat deu jornades de vagues al setembre en contra dels tancaments de les bases de Girona, Tenerife, Las Palmas i Lanzarote