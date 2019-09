La Generalitat sancionarà amb 44.000 euros Ryanair

La Generalitat proposarà una sanció de 44.000 euros contra Ryanair per vulnerar el dret de vaga i obstruir l'activitat inspectora, segons va avançar La Vanguardia i ha confirmat l'ACN.

En concret, la proposta de sanció de la Inspecció de Treball preveu 24.000 euros per vulneració de dret de vaga i 20.000 per obstrucció de l'activitat inspectora. Un cop fet aquesta proposta, la companyia pot recórrer davant del departament de Treball i, si ho fa, aquest analitzarà els seus arguments.

La mesura arriba uns dies després que el Govern es comprometés a «vigilar els aeroports catalans» a través de la Inspecció de Treball després de reunir-se amb el sindicat USOC, majoritari al comitè de vaga dels treballadors de Ryanair.

En cas que no hi hagi recurs, Treball executarà la sanció. Els tripulants de cabina de Ryanair han convocat deu jornades de vagues al setembre en contra dels tancaments de les bases de Girona, Tenerife, Las Palmas i Lanzarote.



Respecte al dret de vaga

El sindicat USOC va celebrar ahir que la Generalitat hagi imposat una sanció de 44.000 euros a Ryanair per haver vulnerat el dret de vaga dels treballadors i obstruir l'activitat dels inspectors.

En un comunicat, la secretària de Comunicació d'USO, Lídia Arasanz, va explicar que confia que s'exigeixi a l'aerolínia «un mínim respecte al dret de vaga i que l'actuació Inspectora durant les convocatòries d'aturades constati tots els incompliments de la companyia irlandesa».

Representants del sindicat van denunciar la vulneració dels drets dels treballadors per part de la companyia en una reunió amb la Generalitat. En aquell moment, USOC va criticar la Generalitat per la seva activitat «sorprenentment passiva» en no sancionar Ryanair. «Cal trobar una alternativa per evitar el tancament de la base de Girona i evitar la pèrdua de llocs de treball a l'aeroport de Girona i esperem que la Generalitat treballi en aquestes solucions», va afegir el coordinador d'acció sindical d'USOC, Àngel Garrido.

Després de rebre aquest compromís per part de la Generalitat, USOC confia que la Inspecció de Treball constati «els continus incompliments» de Ryanair. El sindicat també va insistir en la necessitat de trobar una alternativa per evitar el tancament de la base de Girona.