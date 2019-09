L'INE rebaixa el 0,2% el creixement de l'economia el 2018 i el fixa en el 2,4%

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha revisat a la baixa dues dècimes el creixement de l'economia espanyola l'any passat i l'ha fixat en el 2,4%, segons va informar ahir. L'INE ha introduït canvis metodològics que han afectat les dades dels darrers tres anys, de manera que el creixement del 2016 va ser del 3%, i no del 3,2%%, i el del 2017 del 3%, i no del 2,9%. El 2015, any en què es va registrar l'increment més alt després de la crisi, ha quedat establert en el 3,8% en lloc del 3,6%. Amb tot, la contribució de la demanda externa al creixement en volum del PIB va ser del -0,3%, coincidint amb les estimacions, mentre que l'aportació de la demanda interna va ser del 2,6%, xifra que representa un descens de tres dècimes respecte a les estimacions inicials.

Dins d'aquest apartat, la despesa en consum final va créixer un 1,9% respecte l'any anterior. La despesa en consum final de les llars i institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars ho va fer en un 1,8% davant les estimacions que apuntaven un augment del 2,3%, i la despesa en consum final e els administracions públiques en un 1,9%, dues dècimes menys del previst al març.

Quant a la demanda externa, les exportacions de béns i serveis es van incrementar un 2,2% respecte el 2017 en termes de volum davant el 2,3%, publicat al març, mentre que els importacions de béns i serveis ho van fer en un 3,3%, davant el 3,5% previst abans.

Per la seva part, la fundació de caixes d'estalvi Funcas ha rebaixat una dècima la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any que va fer el juliol, situant-la en el 2,2%. Així, l'economia espanyola creixerà menys per la menor aportació de la demanda nacional, que es redueix 0,2 punts fins al 2,1%. Pel que fa al context exterior, la previsió és que aporti un 0,1%, mentre que al juliol preveia que fos nul·la. Funcas ha rebaixat també la previsió del consum privat i públic, tot i que destaca a la baixa la inversió en capital fix, especialment en maquinària i béns d'equip. D'altra banda, manté en l'1,9% la previsió de creixement per al 2020.

Tot i això, els experts apunten ara que la desacceleració en el perfil trimestral (del 0,5% al 0,4%) començarà el segon trimestre de l'any i no el tercer. Aquesta desacceleració es produirà per una moderació del ritme de creixement de tots els components de la demanda nacional, sumat a un pitjor comportament del comerç exterior. Funcas també preveu un menor dinamisme en el mercat laboral ja que la taxa d'atur mitjana anual es reduirà fins al 13,9% el 2019 i al 12,8% el 2020.

Pel que fa a la inflació, la taxa mitjana anual baixa tres dècimes, fins al 0,8% el 2019, i la inflació subjacent cau una dècima, fins al 0,9%. Per primer cop des del 2016, aquesta supera la taxa general com a conseqüència d'una forta moderació de la inflació en els productes energètics. La previsió per al 2020 és que totes dues se situïn en l'1,2%. Funcas ha puntualitzat que els panelistes van fer les previsions «abans de les tensions sobre el preu del cru després dels atacs a la indústria d'extracció d'Aràbia Saudita».