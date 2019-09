La patronal europea diu que un Brexit sense acord seria un «desastre»

La patronal europea Business Europe va alertar ahir que una sortida del Regne Unit de la Unió Europea sense acord seria un «desastre» que provocaria «danys massius» tant per al Regne Unit com per a Europa.

«La manca d'un acord és una recepta que porta al desastre i ha de ser definitivament descartada», va assegurar el seu director general, Markus J. Beyrer, a través d'un comunicat en què va instar Londres i Brussel·les a fer «tots els esforços raonables» per «assegurar» una «transició suau» i evitar, així, que el Regne Unit surti de la Unió Europea el 31 d'octubre sense un acord.

Per Beyrer, un Brexit sense acord obriria la porta a «més incertesa», «més dificultats per viatjar» i «l'encariment dels productes».

«Hem d'assegurar una transició suau», va reclamar el director general de Business Europe, que també va mostrar-se contrari a demanar una pròrroga per al Brexit. «Perpetuar la incertesa a través d'una extensió està lluny de ser ideal perquè no aporta una solució definitiva», va insistir.