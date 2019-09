Pimec rebutja incentivar el retorn de les empreses que van marxar l'1-O

El president de la Pimec, Josep González, creu que seria un «greu error» i un «greuge» per a les petites i mitjanes empreses donar «incentius» per tornar a les empreses que van marxar de Catalunya la tardor del 2017.

En una entrevista a l'ACN, González també rebutja que el Govern hagi de fer gestos, com demana Foment, per atraure aquestes companyies de nou. «No crec que s'hagi de pressionar el Govern de la Generalitat ni a ningú», afirma. «Les empreses marxen i les incentivem perquè tornin? Què pensaran les que s'han quedat a Catalunya?», pregunta el president de la patronal de les pimes.

A l'entrevista, González també critica el «tacticisme» dels partits en la negociació dels pressupostos a Catalunya i reclama que hi hagi uns comptes que tinguin present l'empresariat.



Més motius

González considera que moltes de les empreses que la tardor del 2017 van moure la seu social a Madrid no ho van fer per por a l'impacte econòmic de la independència. «Crec que hi ha més raons, un dia sabrem totes les raons», afirma, citant possibles motius com «les fiscalitats diferents en altres comunitats», l'opció de pagar menys impostos com l'IBI o el fet que Catalunya «és capdavantera en inspeccions fiscals».

El president de PIMEC no veu «cap lògica» a intentar repescar aquestes empreses amb incentius perquè «ningú els va pressionar i va ser una decisió voluntària» marxar. González creu que per a les empreses que es van quedar, donar estímuls a les que van marxar seria un «greuge. De ben segur que no seria ben vist», constata. «Hem de fer una certa minimització de l'impacte d'això», assegura, tot recordant que l'activitat i els llocs de feina es van quedar a Catalunya.

El president de la patronal creu que si els comptes del 2020 tampoc prosperen el Govern estarà en un punt «incòmode» però creu que si aquesta situació acaba desembocant en unes noves eleccions serà per «altres factors que hi influiran més».

Entre les mesures que el president de la patronal voldria que incorporessin als pressupostos, hi ha l'aplicació del pla industrial de Catalunya, que ha qualificat de «molt transversal».

Quant a la política estatal i la manca d'acord per formar govern, González troba a faltar la «capacitat d'estadistes que haurien de tenir com a líders dels partits». Per això, demana que posin al davant la governabilitat d'Espanya i no els seus «interessos». Pel que fa la proposta de Ciutadans fa pocs dies de tornar a aplicar el 155, assenyala que és un «despropòsit absolut».

En el capítol d'infraestructures, González qualifica la lentitud en què s'està desenvolupant el Cor-redor Mediterrani de «molt lamentable» i afirma que és «irresponsable» que els diferents governs espanyols «hagin imprimit aquesta lentitud». El president de la patronal s'exclama que tot i que els països europeus defensen la viabilitat del projecte, a l'Estat s'hi han anat posant «pals a les rodes».