La Cambra de Manresa col·labora amb la fira Industry de Barcelona

La Cambra de Manresa ha signat un acord de col·laboració amb la fira Industry, que es farà al recinte firal de Gran Via de Barcelona del 29 al 31 d'octubre. Aquesta serà la quarta edició d'una fira dedicada al sector industrial, que disposarà d'una zona expositiva en què empreses de diferents sectors presentaran les seves últimes novetats en productes i serveis.

L'àrea estarà organitzada al voltant dels vuit eixos temàtics que configuren la cadena de producció industrial: màquina-eina, connectivitat i dades, impressió 3D, transformació del plàstic, automatització i robòtica, motlles i matrius, disseny i serveis i nous materials. Industry tindrà, a més, una àrea de coneixement i formació que inclourà l'organització de quatre congressos, una arena on es donaran a conèixer les solucions més innovadores, i un espai de networking per promoure els contactes B2B. Els congressos tractaran temes com l'impacte de la fabricació additiva en els grans sectors industrials, la manufactura avançada, l'automatització i la robòtica, i la ciberseguretat i el hacking ètic.

L'objectiu de l'acord entre la Cambra i la fira Industry és apropar a les empreses del territori un certamen que ja s'ha convertit en un referent pel que fa a les novetats del sector industrial. La Cambra proporcionarà a les empreses informació sobre la fira, així com la possibilitat d'accedir-hi en condicions avantatjoses, de donar-hi a conèixer els seus productes i de participar en recorreguts guiats en funció dels seus interessos.