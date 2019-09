El Govern espanyol «nega rotundament» que hagi vetat el Corredor 5G

El Govern espanyol ha negat «rotundament» que hagi vetat l'acord entre la Generalitat i Occitània per impulsar el Corredor 5G del Mediterrani (vegeu diari d'ahir).

En un comunicat dels ministeris d'Afers Exteriors, Foment i Economia i Empresa, han acusat el Govern de la Generalitat d'intentar saltar-se «l'obligació legal» que tenen les comunitats de consultar els textos d'acords no normatius de caràcter internacional que vulguin subscriure.

El Govern espanyol va afegir que, després de trobar el «taxatiu rebuig» de la Comissió Europea, la Generalitat va sotmetre l'acord a l'Estat, que li va indicar la necessitat d'introduir canvis formals i de contingut. A més, l'Estat va insistir que l'informe enviat per Exteriors «no prohibeix l'acord sinó que fa indicacions de modificació perquè es fes conforme a la llei». En aquest sentit, va afegir que «no es nega, per tant, un eventual suport a la iniciativa si es modifica el document».

D'altra banda, el comunicat va insistir que, després de consultar els ministeris pertinents, es va recordar al Govern català «que la competència sobre telecomunicacions i sobre la coordinació en matèria de transports pertany a l'Estat».

El Govern espanyol ha detallat que el Corredor 5G englobaria dins de l'Estat les comunitats autònomes de tota la costa mediter-rània, «incloent però no limitant-se a Catalunya». Va afegir que «és important que el desenvolupament del 5G sigui el més uniforme possible en totes les zones per les que passarà el corredor». Finalment, l'executiu espanyol afirma que «està a disposició de la Generalitat per tal de resoldre els dubtes que es puguin plantejar» i afirma que «queda pendent una nova formulació del Pla de Treball amb la Regió d'Occitània en matèria de conducció automatitzada i connectada, sense que de moment hagi rebut cap resposta».

El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, va afirmar dimarts que el Govern espanyol va «bloquejar» la signatura del conveni entre Catalunya i Occitània i va acusar el ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, d'estar «obsessionat» amb el que fa Catalunya.