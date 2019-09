Mecvil presenta el seu treball en robots col·laboratius a Cobot Days

L'empresa manresana Mecvil participa, convidada per la líder en robots col·laboratius, Universal Robots, a la trobada de robòtica Cobot Days de Sabadell, que vol la robòtica col·laborativa a la indústria. Per a l'esdeveniment, l'empresa ha elaborat una unitat autònoma amb robot col·laboratiu equipada amb sistema de collat, visió artificial i manipulació i posicionat de peces per buit. Mecvil està especialitzada en el disseny i construcció de maquinària especial. Actualment té una plantilla integrada per 75 treballadors i registra una facturació per sobre dels 12 milions d'euros.