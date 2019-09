La Reserva Federal abaixa els tipus en 25 punts bàsics

El Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC, per les seves sigles en anglès) de la Reserva Federal (Fed) ha decidit abaixar els tipus d'interès en 25 punts bàsics, fins a un rang objectiu de l'1,75% i el 2%, en el que es converteix en la segona rebaixa consecutiva el 2019 de l'autoritat monetària.

La Fed ha explicat que, en les últimes setmanes, el mercat de treball s'ha mantingut «sòlid» i que l'activitat econòmica ha crescut a un ritme «moderat». No obstant això, la institució ha notat que la inversió de les empreses i les exportacions s'ha afeblit, així com que la inflació s'ha situat per sota de l'objectiu del 2%.

D'aquesta forma, la Fed ha justificat la seva decisió en què els «desenvolupaments globals» per a l'economia segueixen alineats a la baixa, així com per les «febles pressions inflacionistes». De cara a decidir els futurs ajustos en el preu del diner, l'autoritat monetària subratlla que «monitoritzarà» les implicacions de les noves dades per a les perspectives de l'economia.

La decisió s'ha tornat a prendre sense consens. Encara que la majoria de membres del FOMC han votat a favor de la rebaixa de 25 punts bàsics, el president del Banc de la Reserva Federal de Sant Lluís, James Bullard, ha votat a favor d'una rebaixa de 50 punts bàsics, mentre que la presidenta del Banc de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George, i el president del Banc de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, s'han mostrat a favor de mantenir els tipus sense canvis.

D'altra banda, la Fed també ha publicat l'actualització de les seves previsions macroeconòmiques, així com les projeccions dels seus membres sobre l'evolució dels tipus d'interès. Set membres del FOMC esperen que els tipus d'interès es tornin a rebaixar en 25 punts bàsics abans de final d'any.