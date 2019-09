La Generalitat destinarà 438 milions a estimular l'ocupació

El departament de Treball destinarà 438,4 milions d'euros a desplegar entre el 2019 i el 2020 polítiques actives per estimular l'ocupació, dels quals el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) distribuirà 304,8 milions, que serviran per atendre 690.000 persones. Aquests 304,8 milions serviran per portar a terme actuacions que pretenen, entre altres objectius, formar i acreditar i millorar la qualificació professional de les persones que busquen feina. En un comunicat, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies afirma que les persones sense feina de més de 45 anys, els aturats de llarga durada, els joves, les dones i els preceptors de la Renda Garantida de Ciutadania són alguns dels col·lectius als quals va destinada aquesta formació.