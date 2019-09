El preu dels pisos creix de dos dígits a Manresa per primer cop des del 2007

El preu del metre quadrat d'habitatge a Manresa es va situar, en el segon trimestre de l'any, en 1.051,1 euros de mitjana, segons dades del ministeri de Foment. Aquesta dada suposa un increment de l'11,51% respecte del mateix període del 2018. Un augment de dos dígits no es registrava a la capital del Bages des de l'any 2007, quan el preu va créixer el 22,5% respecte d'un any abans.

El creixement d'enguany és el segon consecutiu en aquest període de l'any (el 2018 va ser del 5,45% respecte del 2017), després de vuit anys de descensos. A més, el preu mitjà de l'habitatge a Manresa no superava els 1.000 euros el metre quadrat des del 2013, quan es va situar en 1.355,9. El pic del valor de mercat es va registrar l'any 2009, amb 2.086,6 euros, segons les dades del ministeri.

Amb la dada del segon trimestre, Manresa se situa entre la vintena llarga de poblacions catalanes de més de 25.000 habitants el preu mitjà de l'habitatge de les quals ha crescut de dos dígits. Amb tot, en preu absolut, Manresa és la cinquena ciutat entre aquest grup de poblacions amb el preu més barat, darrere de Tortosa, Lleida, Reus i Salt, que també supera de poc els 1.000 euros el metre quadrat.

A Igualada, on el preu mitjà es va situar entre l'abril i el juny en 1.140,4 euros el metre quadrat, el creixement interanual ha estat més moderat, del 7,85%. A Martorell, per la seva banda, el preu es va fixar en 1.551,2 euros, amb un increment respecte del 2018 del 10,74%.

En termes intertrimestrals, el preu de l'habitatge a la capital del Bages va créixer, el segon trimestre, el 4,77%, molt per sobre dels increments de preu de Martorell (1,59%) i Igualada (0,93%). De fet, l'augment en aquest període a Manresa va ser dels més elevats de Catalunya entre les poblacions de més de 25.000 habitants, darrere de Gavà, Sant Joan Despí, Granollers, Cornellà, Figueres i el Vendrell.



L'evolució a Catalunya

El preu per metre quadrat dels habitatges lliures a Catalunya es va situar en 2.032 euros, xifra que representa un increment del 4,3% respecte al mateix període que fa un any, segons Foment. Amb aquest increment, els preus mitjans ja sumen divuit trimestres consecutius de pujades. En comparació amb el trimestre anterior, que era de 2.018,9 euros, va pujar el 0,6%. Es tracta de preus molt superiors a la mitjana estatal, que va ser de 1.637,4 euros entre abril i juny, és a dir, el 3,1% més que el 2018 i una dècima més que els primers tres mesos de l'any. Aquestes xifres representen el dissetè trimestre consecutiu d'augments nominals dels preus. D'altra banda, la ciutat catalana on és més car el metre quadrat és Sant Cugat del Vallès, amb 3.485 euros.

Pel que fa als municipis de més de 25.000 habitants del conjunt de l'Estat, els preus més elevats de l'habitatge lliure van ser a Eivissa, 3.708 euros per metre quadrat, seguit de Sant Sebastià, amb 3.620 euros. La primera ciutat catalana en aquest apartat és Sant Cugat del Vallès (3.485 euros per metre quadrat), seguit de Barcelona (3.417 euros pe metre quadrat).

Per comunitats autònomes, només hi ha tres comunitats on els preus cauen, concretament la Rioja (-2,1%), Castella-Lleó (-0,2%) i el País Basc (-0,1%).