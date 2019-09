Seat testarà als seus cotxes biocombustible obtingut a partir d'abocadors municipals

Seat participarà fins a l'any 2023 en el projecte Life Landfill Biofuel, una iniciativa que portarà la marca a provar en els seus vehicles biocombustible obtinguts a partir d'abocadors municipals.

Aquest projecte, que té un pressupost global de 4,6 milions d'euros, el 55% dels quals és finançat per la Comissió Europea, busca obtenir gas renovable a partir d'abocadors municipals, ha informat la marca en un comunicat.

La Unió Europea limitarà al 10% els residus municipals que es poden llençar als abocadors el 2035, per la qual cosa convertir els residus en biocombustible per al transport és una solució per a aquest repte mediambiental.

FCC, Iveco, la Universitat de Granada, la Fundació Cartif, Sysadvance i Gasnam són d'altres de les entitats que participen en aquest projecte.

El responsable de projectes de gas renovable de Seat, Andrew Shepherd, ha destacat que aquest projecte Life Landfill Biofuel permetrà «avançar en el desenvolupament i investigació del biometà com a combustible».