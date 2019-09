Conjura per desencallar la inacabada nova llei de cambres catalanes

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, i el president de la Cambra de Barcelona i nou president del Consell General de Cambres de Catalunya, Joan Canadell, es van conjurar ahir per accelerar al màxim l'elaboració i aprovació de la nova llei de cambres de comerç de Catalunya, amb el propòsit que pugui ser una realitat en pocs mesos. La necessitat d'impulsar aquesta llei ha centrat l'interès de tots dos en els discursos que han pronunciat durant l'acte de constitució del Consell General de Cambres de Catalunya i d'elecció de Canadell com el seu nou president.

Àngels Chacón ha emplaçat tots els membres del nou plenari del Consell General, renovat després de les eleccions recents a les 13 cambres catalanes, a participar de manera «accelerada» en els treballs per acordar els eixos principals de la nova llei.



«Voluntat de consens»

«Tenim voluntat de consens. Parlem i escoltem-nos», va assegurar la consellera, que ha destacat que cal resoldre assumptes com la representativitat de les cambres i el seu finançament. De la seva banda, Canadell va subratllar la necessitat de disposar d'una llei que millori el finançament actual dels òrgans camerals, amb l'objectiu últim que aquests «puguin fer la seva feina» i assumir les funcions que els corresponen d'impuls del teixit productiu. «Tenim moltes expectatives en la nova llei i ens hem de posar a treballar a partir de la setmana vinent, consellera», va declarar l'empresari. Canadell considera que no és necessari que la nova llei estableixi la creació d'un òrgan que serveixi de paraigua a les cambres, una Cambra de Catalunya, i considera el Consell General de Cambres com un interlocutor capaç d'assumir-ne les funcions.



«Aprofitar l'alentiment»

Canadell va instar els empresaris a «aprofitar l'alentiment» de l'economia global i la incertesa generada pel Brexit per «treure profit de les noves oportunitats que s'obren». «El mercat espanyol és interessant, però el món és seixanta cops més gran i ofereix milers d'oportunitats», va argumentar el president de l'ens cameral, que va demanar a les cambres catalanes «treballar conjuntament» amb l'objectiu de «desenvolupar el màxim potencial per a l'economia i les empreses catalanes».

La sessió constitutiva del nou ple va ser presidida per Marta Felip, secretària general de la Conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i titular de l'òrgan tutelar, i Eduard Borràs, secretari del Consell de Cambres. El vicepresident del Consell serà Jaume Fàbrega (president de la Cambra de Girona), mentre que Ramon Alberich (president de la Cambra de Sabadell) ha estat escollit tresorer, i Pol Fages (president de la Cambra de Palamós), Laura Roigé (presidenta de la Cambra de Tarragona) i Jaume Saltó (president de la Cambra de Lleida), com a vocals, tots ells elegits per majoria en els seus respectius càrrecs.