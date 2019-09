Només el 18% de directius preveu ampliar la seva plantilla en els pròxims dotze mesos

L'optimisme net dels empresaris espanyols respecte a l'economia s'ha estancat al 10% en el primer semestre de l'any, la qual cosa suposa un punt menys que el semestre anterior i el seu nivell més baix des del 2013, al mateix temps que només el 18% de directius preveu ampliar la plantilla en els pròxims 12 mesos, si bé vuit de cada deu confien a igualar o millorar els seus ingressos en els pròxims 12 mesos. Així es desprèn de l'enquesta econòmica International Business Report, publicada per la firma de serveis professionals Grant Thornton, i que es confecciona a partir de 5.000 entrevistes a alts directius de més de 30 països, 400 d'ells a Espanya.

L'optimisme dels directius espanyols respecte a l'economia va caure 59 punts en la segona meitat de l'any passat, fins a situar-se en l'11% net (diferència entre optimistes i pessimistes), per la qual cosa la reculada d'un punt en el primer semestre d'aquest any suposa la seva estabilització. Malgrat l'estancament, suposa el nivell més baix en sis anys i s'explica per les tensions geopolítiques derivades de la guerra comercial entre els EUA i la Xina, la possibilitat d'un Brexit sense acord, l'alça del petroli i la continuïtat de la incertesa política en clau nacional.

«El descens de l'optimisme en l'última onada del nostre estudi sembla alinear-se amb algunes recents revisions a les previsions de creixement global de les principals institucions», encara que «l'economia espanyola continua mostrant una certa fortalesa en un entorn global de majors riscos», explica el president de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell. De fet, el nivell d'optimisme a Espanya que mostra l'indicador de Grant Thornton s'ha deteriorat menys en els últims sis mesos que el de la Unió Europa o el global, que han retrocedit 2 i 7 punts, respectivament, situant-se en el 26% i el 32%. En el cas de l'optimisme mundial, la seva dada és la pitjor en tres anys.

Entre altres, destaca la millora al Regne Unit, amb tres punts més, fins al 13%, enfront d'Itàlia, que registra la pitjor dada de les economies de l'entorn espanyol (8%), mentre que a Alemanya són optimistes (42%).



Inquietud sobre l'evolució

Juntament amb l'estancament de l'optimisme, els empresaris espanyols també expressen una major incertesa econòmica, que ha augmentat del 46% al 49% en només sis mesos, en part per la incertesa política que està experimentant Espanya des del mes d'abril passat.

El consultor i economista expert de Grant Thornton, Carlos Fernández, creu que «sens dubte, aquesta major incertesa podria contribuir en els pròxims mesos a la desacceleració a la qual comencen a apuntar alguns indicadors tant interns com externs, especialment després d'un escenari de noves eleccions».

A nivell europeu, i en contrast amb la seva bona dada d'optimisme, els empresaris britànics són els més preocupats per la incertesa econòmica, ja que el 54% considera que afecta a la seva capacitat de créixer. Alemanya, en canvi, és el mercat on existeix una menor inquietud, amb només tres de cada deu enquestats preocupats per l'evolució de l'economia.

En contrast amb les expectatives de major incertesa en el context econòmic global, l'enquesta mostra que els empresaris espanyols continuen confiant en la bona evolució dels seus negocis. En concret, vuit de cada deu confien millorar o donar continuïtat als seus ingressos actuals durant els pròxims 12 mesos, 2 punts menys. Aquest percentatge és superior en un punt al de la Unió Europea i al global, tots dos al 82%, i està per damunt també del resultat de països del nostre entorn com Alemanya o Regne Unit. Això sí, descendeixen notablement les previsions de beneficis dels empresaris espanyols, que cauen del 31% al 23%. Aquest descens de vuit punts situa Espanya per sota dels saldos nets europeu (26%) i global (35%), i de països com Regne Unit (28%) o Itàlia (29%).

Igualment, es registra la pitjor dada de perspectives de creació d'ocupació per part dels empresaris espanyols des del 2014, l'any en què va començar a consolidar-se la recuperació econòmica. En concret, només el 18% dels enquestats preveu ampliar la plantilla en els pròxims 12 mesos.

«Els costos laborals a Espanya han augmentat en el segon trimestre el 2,4%, tant per l'increment del salari mínim professional com el dels sous en general», la qual cosa unit a la cautela sobre les expectatives de creixement podrien explicar les pitjors perspectives dels empresaris en les seves previsions de contractació, apunta Fernández. El pas enrere en les previsions d'ampliació de les seves plantilles conviu amb la percepció dels empresaris espanyols que falta mà d'obra qualificada per als llocs de treball que ofereixen. En concret, el 39% dels enquestats té aquesta sensació, que ha empitjorat a més en 22 punts respecte a fa un any, quan només el 17% de directius manifestava aquesta sensació.

D'altra banda, els empresaris han reduït les expectatives d'augmentar exportacions en el 50% respecte a la mitjana del 2018, i se situa al 18%, un descens superior a la mitjana de la zona euro. Mentrestant, la mitjana mundial es manté estable i sense canvis respecte al segon semestre de l'any anterior. En contrast amb el seu elevat pessimisme cap a l'economia espanyola, Grant Thornton destaca que les perspectives dels empresaris respecte als seus negocis en els pròxims 12 mesos mantenen una «notable solidesa», encara que les perspectives «podrien veure's afectades gradualment per un entorn de major incertesa global».