Els fabricants de cotxes de la UE alerten d'un Brexit dur

Els fabricants europeus de cotxes van alertar ahir de les «conseqüències catastròfiques» d'un Brexit sense acord per a la indústria automobilística i van fer una crida unànime al Regne Unit i a la Unió Europea (UE) per evitar-ho.

Quan falta un mes per a la sortida de la Gran Bretanya, 23 associacions automobilístiques d'arreu d'Europa –entre les quals hi ha les espanyoles Anfac i Sernauto- han signat un comunicat conjunt per advertir de les «greus repercussions» d'un Brexit dur, que suposaria un «canvi radical en les actuals condicions comercials i de competitivitat».

«Només en aranzels a cotxes i furgonetes suposaria un cost extra de 5.700 milions d'euros per al sector i els consumidors», van alertar els fabricants europeus de cotxes. «El final del comerç sense barreres podria suposar una greu alteració de la cadena de producció just-in-time actual de la indústria. De fet, només un minut d'interrupció de la producció al Regne Unit podria costar 54.700 euros», van puntualitzar fonts de la indústria automobilística.

«El Brexit no només és un problema britànic, tots els agents de la indústria estem molt preocupats, i altres sector també. Ja sigui com a exportadors al Regne Unit o com a productors locals, inevitablement ens veurem afectats negativament», va assenyalar el president del Comitè de Fabricants Francesos d'Automòbils (CCFA), Christian Peugeot.

«Lamentem el Brexit. El Regne Unit és un actor plenament integrat a la cadena de valor de la indústria automobilística alema-nya. Més de 100 plantes de producció, així com instal·lacions dedicades a la I+D situades al Regne Unit, demostren el nostre compromís amb el mercat britànic com el nostre principal a la UE. S'ha de fer tot el possible per mantenir la lliure circulació de mercaderies, de serveis, de capitals i de treballadors entre el Regne Unit i la UE», va afegir el president de la VDA, Bernhard Mattes.

«Un Brexit sense acord tindria un impacte immediat i devastador a la indústria de l'automòbil, posaria fi a la seva competitivitat i causaria danys irreversibles i severs», va afirmar, per la seva part, Mike Hawes, director general de l'associació britànica SMMT.

«Els negociadors del Regne Unit i de la UE tenen la responsabilitat de treballar junts per arribar a un acord o s'arrisquen a destruir aquest pilar vital de les nostres economies», va puntualitzar Hawes.