El Govern xifra en uns 10 milions d'euros l'impacte de la fallida de Thomas Cook

El Govern català xifra en «almenys 10 milions d'euros» l'impacte en la indústria turística catalana per la fallida de l'operador turístic britànic Thomas Cook, que mantenia acords amb desenes d'hotels i empreses turístiques a la Costa Brava i la Costa Daurada. «L'última liquidació que Thomas Cook va fer a Catalunya és de final de juliol, tot el mes d'agost i setembre no han estat liquidats», va alertar la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en declaracions a l'ANC.

Les estimacions del Govern són inicials i no es descarta que la xifra final pugui ser superior. D'altra banda, la Generalitat calcula que hi ha 5.000 turistes que havien de volar amb un avió de Thomas Cook des de Reus i Girona.

Chacón va assegurar que «s'han de preocupar relativament» per la relocalització perquè la majoria d'aquests vols ja s'han reprogramat en altres compa-nyies.

La titular d'Empresa i Coneixement va assegurar que el Govern s'ha preocupat per «dos aspectes», des que ha sabut la notícia.

El primer són els turistes que havien de tornar a casa amb vols operats per Thomas Cook, una companyia que porta unes 80.000 persones a Catalunya cada any. Al llarg del matí d'ahir van comprovar que els 5.000 viatgers afectats provenen principalment del Regne Unit, Holanda i Bèlgica i ja disposen de vols «reprogramats» a través d'altres companyies. «En farem un seguiment però ens hem de preocupar relativament», va afirmar Chacón.

En canvi, el Govern va constatar que hi ha desenes d'empreses catalanes que encara esperen pagaments per serveis que havien prestat a Thomas Cook durant l'agost i el setembre. «Què passarà amb aquestes empreses que havien de cobrar?», va preguntar-se Chacón, que ahir al matí va parlar amb el consolat anglès, ConfeCat, ACAVe i representants del sector turístic de Salou, Vila-seca i Cambrils per analitzar la situació.

La titular d'Empresa va explicar que avui assistirà a la reunió que el Govern espanyol ha convocat per abordar les conseqüències que el tancament tindrà sobre la indústria turística a l'Estat, sobretot amb altres territoris afectats com les Illes Balears i les Canàries. «Més enllà del trasllat dels turistes, ens preocupa molt quin impacte té per al nostre teixit empresarial, per a la restauració i el turisme», va declarar la consellera. Tot i que va afirmar que «és d'hora» per donar xifres concretes, Chacón va calcular l'impacte per la fallida en «almenys» 10 milions d'euros.

Preguntada per si es pot garantir que els hotelers rebran els diners que deu Thomas Cook, Chacón va assegurar que treballaran per defensar els interessos dels empresaris catalans «al màxim», però va recordar que «cada negoci tancat té una situació legal i jurídica diferent. Pot afectar petits hotels que hagin quedat amb un deute pendent de 50.000 euros o d'altres més grans a qui deuen un milió d'euros», va explicar.