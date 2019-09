Unió de Pagesos demana que no s'impedeixi l'ús de maquinària vella

Unió de Pagesos rebutja la proposta del ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació de prohibir l'ús de tractors de més de 40 anys i maquinària automotriu de més de 25. Per això, ha presentat, a través de l'organització estatal Unió d'Unions, una sèrie d'esmenes a la proposta legislativa del ministeri d'Agricultura respecte a la caracterització i registre de maquinària agrícola, «per tal d'evitar més limitacions absurdes a l'activitat agrària».

Així mateix, Unió de Pagesos reclama una aposta del ministeri per la renovació del parc de maquinària agrícola a través de mesures de foment com ara un pla Renove «amb una dotació millor que l'actual».

Unió de Pagesos vol «plantar cara» a la proposta del ministeri d'Agricultura, que, si es ratifica, farà, per exemple, que «un pagès que vulgui deixar l'activitat i no tingui continuïtat no pugui transferir a altres titulars els tractors de més de quaranta d'anys sense estructures de protecció», segons van assegurar ahir fonts de l'organització.