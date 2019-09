El cas Thomas Cook afecta 5.000 turistes a Catalunya

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme en funcions, Reyes Maroto, va informarahir que dels 600.000 turistes afectats per la fallida de Thomas Cook, 150.000 estan de viatge en diferents països, 53.000 dels quals a l'Estat espa-nyol. D'aquests, 5.000 són a Catalunya, a més de 35.000 a les Canàries, 13.000 a les Balears i sense quantificar a Andalusia i la Comunitat Valenciana.

Maroto va dir que Espanya sol·licitarà al Regne Unit que reforci el seu pla de contingència per als turistes afectats en territori espanyol, que segons l'Autoritat de l'Aviació Civil (CAA) britànica són 30.000, i més de 53.000 segons els càlculs de les administracions espanyoles. La ministra, que es va reunir amb els responsables de Turisme de les comunitats més afectades per la caiguda de l'històric operador britànic, va dir que aquestes dades han estat aportades per la CAA, i que serien 450.000 els turistes que han contractat un paquet de vacances a l'operador i no podran gaudir-ne.

Per als 150.000 afectats que estan de viatge, el pla de contingència inclou 1.000 vols a 55 països fins al pròxim 6 d'octubre, dels quals se n'han mobilitzat 64 per portar a casa 14.700 turistes, però es desconeix quants corresponen al mercat espanyol, va afegir. La CAA ha decidit posar el pla de contingència per països i no per nacionalitats, cosa que dificulta conèixer quina és l'afectació entre els residents espanyols, i d'aquí «la importància que Thomas Cook comparteixi més informació de la que ha transmès a l'autoritat britànica. Volem saber també quants espanyols estan afectats per poder donar-los garanties que el retorn que han de fer a Espanya es fa en temps i en forma» i, si no, activar, a través de la xarxa exterior d'ambaixades, un servei necessari d'acord amb la situació d'excepcionalitat que s'està gestionant, va afegir la ministra.

Després de confirmar que els hotelers espanyols estan disposats a assumir part del deute de Thomas Cook per evitar la fallida, va avançar que Espanya treballa per poder salvar algunes filials de l'operador britànic. Així, el Govern treballa amb Alemanya i Suècia per evitar la fallida en particular de les dues filials que operen al mercat espanyol, Condor i Thomas Cook Escandinavia. També va dir que hi ha hagut converses «al més alt nivell» amb aquests dos governs perquè totes dues filials segueixin funcionant, almenys aquesta temporada que ja s'acaba.