El CFP ja té aprovats els cursos per a la temporada 2019-2020

El Centre de Formació Pràctica de Manresa ja té aprovats els cursos de formació ocupacional per a la temporada 2019-2020, que tindran per objectiu formar persones aturades per tal que puguin trobar feina al sector industrial del territori. Els cursos que han estat aprovats i que seran finançats pel SOC són el de Mecanització per arrencament de ferritja, del qual se'n faran dues edicions, i el de Muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària industrial. El primer curs que començarà, el proper mes d'octubre, serà el de mecanització, un perfil professional molt sol·licitat per les empreses. Es tracta d'un curs de 550 hores totalment subvencionat que començarà el dia 18 d'octubre. Les persones interessades poden adreçar-se al telèfon 93 875 72 79 i al correu cfp@cfp.cat.